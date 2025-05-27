Investigador Uchile participa en inédito hallazgo de un nuevo tipo de plesiosaurio en Columbia Británica

Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de reptil marino, perteneciente a uno de los fósiles más famosos de América del Norte. Se trata de un elasmosaurio de 85 millones de años, ferozmente depredador, que no se parece a ningún otro conocido hasta hoy.

La investigación fue liderada por el doctor Frank Robin O’Keefe, paleontólogo y académico de la Universidad de Marshall (EE.UU.), junto al chileno Rodrigo Otero, investigador de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile. El hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista Journal of Systematic Paleontology.

El estudio describe el esqueleto de un nuevo género de elasmosaurio, descubierto originalmente en 1988 en el río Puntledge, en Vancouver, Canadá. El ejemplar, de cuello largo y 12 metros de longitud, fue bautizado como Traskasaura sandrae, y se caracteriza por poseer dientes pesados, afilados y robustos, ideales para triturar.

Entre sus características más notables, Traskasaura combina rasgos primitivos y derivados en una forma nunca antes vista. Su anatomía sugiere que este plesiosaurio fue posiblemente uno de los primeros en cazar desde arriba, una estrategia inusual para su grupo.

“La primera vez que vi los fósiles supe que era algo nuevo. Pensé que podía estar relacionado con plesiosaurios sudamericanos y antárticos, como Aristonectes quiriquinensis hallado en Chile. Pero mi colega Rodrigo Otero tenía razón: Traskasaura es una bestia fascinante, un caso de evolución convergente”, afirmó el doctor O’Keefe.

Por su parte, Rodrigo Otero explicó que, si bien inicialmente se pensó que el fósil canadiense se parecía a los hallados en Chile, Argentina y la Antártica, el análisis detallado del cráneo y la porción pectoral reveló lo contrario: no hay parentesco directo, pero sí una evolución paralela en extremos opuestos del planeta.

“La experiencia acumulada en Chile revisando fósiles de Argentina, la Antártica y Nueva Zelanda nos permitió contar con una base de datos sólida para estudiar este nuevo espécimen”, agregó Otero.

El fósil fue examinado por más de una década, y nuevos ejemplares del mismo tipo permitieron detallar la anatomía del reptil. Entre sus adaptaciones únicas, destaca que sus aletas anteriores tienen una posición central en el cuerpo, y sus húmeros son mucho más cortos que en otros elasmosaurios, lo que sugiere una capacidad de zambullida rápida, similar a la de algunas aves marinas actuales.

Traskasaura sandrae se suma a la creciente lista de reptiles marinos prehistóricos descubiertos en el hemisferio norte y refuerza el valor de la colaboración científica internacional, con un rol destacado de la paleontología chilena.