La U visita a Botafogo en busca de la clasificación a octavos de la Libertadores

Jornada crucial la de este martes para Universidad de Chile por Copa Libertadores. El cuadro azul enfrenta desde las 20:30 horas a Botafogo en Brasil, donde ambos elencos se jugarán la clasificación a los octavos de final del torneo continental en esta última fecha de la fase grupal.

Los estudiantiles marchan como líderes del Grupo A con diez puntos, por lo que con un triunfo o un empate ante el “Fogao”, campeón vigente del certamen, sellarán el paso a la ronda de los 16 mejores.

En tanto, con una derrota quedarían complicados y necesitarían que Carabobo de Venezuela logre un batacazo ante Estudiantes de La Plata en Argentina.

Para este trascendental partido, el técnico de la U, Gustavo Álvarez, no podrá contar con el defensa Matías Zaldivia, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Además, el delantero Rodrigo Contreras estaría descartado por una lesión.

Con ese panorama, los azules formarían con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Israel Poblete; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.