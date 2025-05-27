Luz Reidel (Corporación Miles): “Fortalecer las tres causales no puede detener la discusión sobre el aborto legal"

El anuncio del gobierno de un proyecto para legalizar el aborto libre reabre el debate no solo sobre su aprobación, sino también sobre las falencias del sistema actual. A casi ocho años de la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (2017), persisten vacíos en su implementación que exigen atención urgente.

Si bien dicha normativa posibilita el aborto en casos de inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre o violación debe reforzarse, no necesariamente tiene que imposibilitar una discusión en torno al nuevo proyecto de ley. Así lo planteó la abogada y subdirectora de Incidencia Social y Política de Corporación Miles, Luz Reidel, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

En base al seguimiento que la Corporación Miles ha realizado a distintas encuestas, Reidel destacó el apoyo de la ciudadanía respecto a entablar un debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. “Eso nos habla de una sociedad que ha ido evolucionando su percepción respecto del aborto, que ha pasado quizás de verlo desde un punto de vista más individual a una opción que tiene que ver con una prestación de salud y que, como tal, debiera ser regulada de la manera más apropiada por el sistema legal”, comentó, afirmando además que considera que es el momento de dar la discusión de una legislación más amplia.

La también abogada puso el foco sobre la ley ya existente: las tres causales. “Hoy día las causales no alcanzan para todas las razones que las mujeres y personas gestantes pueden tener para interrumpir el embarazo. Es necesario avanzar en ese sentido con la despenalización en un sistema de plazos”, expuso.

No obstante, la abogada remarcó que “una discusión no puede poner en suspenso a la otra”. “Avanzar en el fortalecimiento de las tres causales en ningún caso puede detener ni ser condición para discutir sobre un sistema de plazos. Son dos discusiones diferentes, uno es el sistema que tenemos hoy día y otro es el que debiéramos tener”, subrayó.

En esa línea, mencionó que el fortalecimiento de las tres causales no necesariamente tiene que ser una discusión de carácter legal, a diferencia del proyecto de aborto libre, sino más bien de carácter administrativo. En cambio, puede ser “desde las capacitaciones, la sensibilización y la concientización del personal de salud, por ejemplo, o la capacitación en técnicas modernas de aborto“.

“Hay muchas acciones que tomar de carácter administrativo y que en ningún caso tienen que entrabar esta otra discusión. Se tienen que llevar en paralelo si lo que queremos es resguardar los derechos de las mujeres y niñas”, sostuvo Reidel.

En esos avances, la toma de razón por parte de Contraloría del reglamento que regula la aplicación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales es visto como un punto de partida para ir fortaleciendo el sistema ya presente en Chile.

Si bien Reidel reconoce que desde el punto de vista legal las tres causales han tenido defectos, a su juicio, “pueden ser subsanados en la práctica con la implementación de la ley”.

“Por ejemplo, lo que ocurre con la autorización judicial sustitutiva para las niñas. Si bien está mencionada en la ley, falta a nivel administrativo por parte del Poder Judicial dar una bajada a esta norma y dar las instrucciones claras para que esto se lleve a cabo. Lo mismo ocurre con la capacitación a los equipos de salud para efectos de que faciliten el acceso a la autorización judicial sustitutiva y de esta forma el acceso a la Ley IVE. Más que cuestiones de diseño legal, tiene que ver con cómo la ley se implementa en la práctica”, detalló la abogada.

El reglamento anunciado por Contraloría traerá mejoras a la implementación de las tres causales, tales como “entregar herramientas a los jefes de servicio y directores de los hospitales para efectos de asegurar que en la distribución de los turnos siempre haya una persona que no sea objetor y que pueda dar la prestación”.

Un avance relevante según la abogada, ya que en la actualidad si una mujer quiere acceder a la prestación de la Ley IVE y en el hospital no hay un profesional disponible dentro del turno, esa persona “tiene que esperar o al día siguiente o un par de turnos más hasta que haya un profesional disponible, o incluso trasladarse a otra ciudad”.

Por lo anterior, la abogada valora que Chile en los últimos años diera pasos para seguir con la discusión del aborto. Por ello, espera señales desde el mundo político para seguir avanzando en la materia: “Lo que corresponde a quienes toman decisiones para la totalidad de la población y del aspecto de políticas públicas es no atender sus convicciones personales, sino formarse convicciones con la evidencia científica que se les presenta”.

Así, la integrante de Corporación Miles hizo hincapié en que “es un error muy profundo decir que el tema del aborto es poco importante o poco urgente, y que hay otros temas más urgentes, porque la responsabilidad de quiénes están a cargo de legislar es poder equilibrar estas prioridades sociales para efectos de responder a las distintas prioridades de la sociedad”.