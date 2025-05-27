Ministra Orellana y discusión sobre aborto legal: "La salud de las mujeres es mucho más que no morir desangradas"

La despenalización del aborto volvió a estar en la palestra mediática luego de que el Ejecutivo anunciara el ingreso del proyecto de ley que busca legalizar la interrupción libre y voluntaria del embarazo, tras la toma de razón de la Contraloría General de la República respecto a los cambios en el reglamento de las tres causales, y que tiene como principal eje la regulación de la toma de conciencia.

“La Contraloría es un organismo autónomo que maneja sus tiempos. Nosotras estuvimos en todo momento a disposición para todas las iteraciones y consultas técnicas que fueran necesarias en conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Salud”, expresó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

En esa misma línea, la secretaria de Estado se refirió a las voces críticas que han cuestionado el ingreso de este proyecto. Lo anterior, considerando las dificultades que se advierten para su aprobación en el Congreso Nacional y el poco tiempo que le resta al gobierno.

Así, Orellana afirmó que este proyecto de ley busca “cumplir con la palabra. Me parece que eso es algo que nunca debe darse por menor. Es importante cumplir la palabra empeñada, sobre todo para mí como ministra de la Mujer”.

“En segundo lugar, porque con el Presidente (Gabriel Boric), tal como él lo señaló el primero de junio pasado, tenemos la convicción de que es un debate que no se puede seguir vetando“, añadió la secretaria de Estado, quien igualmente recalcó que esta acción responde a la calendarización planeada desde La Moneda en torno al tema.

“Estamos cumpliendo con la programación que establecimos y que yo misma fui informando repetidas veces durante el año pasado, que tiene que ver con la toma de razón del reglamento nuevo para las tres causales, que es algo que ya es ley, en lo que hay acuerdos y que lleva siete años, pero que necesita un pequeño reordenamiento en cómo funciona para que garanticemos que, respetando la legítima objeción de conciencia, ninguna niña o mujer se quede fuera de la atención por donde vive, por cuántos objetores hay en el hospital donde se atiende, y que no tengan que trasladarse hasta incluso cuatro regiones. Y dijimos que una vez que se tomara razón de ese reglamento, que ocurrió el día viernes en la tarde, ingresaríamos el proyecto, y eso es lo que va a ocurrir esta semana”, recapituló Orellana.

Sobre los cuestionamientos al momento coyuntural en que se presenta el mismo, la ministra expresó que: “Hay quienes dicen que nunca es tiempo. No era tiempo de terminar con los hijos ilegítimos, de hablar de divorcio, de hablar de que las estudiantes embarazadas no fueran expulsadas, de hablar de la pastilla del día después y tampoco de las tres causales. Sin embargo, la sociedad avanza, y por lo tanto, creemos que es hora de hablar de aborto“.

“Si están tan seguros de tener una verdad revelada, ¿por qué no dar el debate? Porque tienen todas las garantías para poder darlo, incluso una mayoría”, añadió respecto a las aprensiones manifestadas desde algunos sectores de la oposición.

Asimismo, expresó la importancia que tiene una legislación como la del aborto libre para la salud pública: “No hay un dato oficial porque es un delito y, por lo tanto, hay una conducta que es clandestina. Pero lo que tenemos son aproximaciones a partir de distintos datos estadísticos y otros datos de persecución penal. Ahora, no veo que eso sea un obstáculo para poder debatir la cuestión, sino al revés. Debiera motivarnos a debatirlo porque, precisamente, la falta de datos también produce debates que pueden tener sesgos“.

“En segundo lugar, la salud de las mujeres es mucho más que no morirse. Y, efectivamente, el uso combinado de misoprostol y mifepristona es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero bajo resguardo sanitario. No en condiciones de clandestinidad, ni de comprarle un blíster a un narcotraficante que no sabes qué te dio. Y sin posibilidad de acudir a un doctor y decirle de verdad lo que pasó porque tienes miedo de que te denuncie. Eso no es salud”, sentenció Orellana.

Por eso, recalcó que “la salud de las mujeres es bastante más que no morirse desangrada por el uso de métodos antiguos como el palo de apio, el palo para tejer u otros métodos más rudimentarios antes de que existieran los mecanismos más medicamentosos”.

Además, apuntó a la desigualdad que ocurre entre estratos sociales en torno al aborto. “Acá sigue ocurriendo lo que en su momento denunciara Helia Molina. Las que tienen recursos, tienen asistencia médica, y las que no, le compran al narcotraficante por internet. Entonces, tiene que ver también con dar el debate no solamente desde una perspectiva abstracta en las concepciones de vida, sino también en cómo estas impactan en la vida cotidiana”.

“El impacto en la actualidad es ese, que la clandestinidad lleva a tener que caer en redes que son riesgosas, en personas que profitan de esta clandestinidad, que entregan medicamentos que no se sabe si son lo que se necesitan, fuera de control médico y que pueden tener consecuencias graves para la salud, y que hay una situación general de clandestinidad que ni siquiera podemos medir bien, porque es clandestina”, expresó.

Las nuevas revelaciones del caso Monsalve

La ministra igualmente se refirió a los más recientes antecedentes en torno al caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y que tienen que ver con la filtración de su declaración y de una serie de búsquedas digitales que, se intuye, podrían estar ligadas al comercio sexual.

En torno al primer punto, Orellana afirmó que “evidentemente, él da un testimonio que está condicionado por su estrategia jurídica. Y me parece que eso forma parte de su derecho a la defensa, ya está, pero eso es. En ese sentido, a mí me llaman mucho la atención aseveraciones como ‘no era tan atractiva’ o que habría condicionantes de consentimiento. El consentimiento es libre, es específico, es informado, y por lo tanto, me parece importante reforzar esos puntos“.

Respecto al segundo punto, la ministra expresó que es “absolutamente impropio para alguien que ocupa el cargo de subsecretario del Interior, a propósito de que, como tal, lleva adelante la política contra la trata y la explotación sexual comercial. Y esas páginas web suelen ser ocupadas por proxenetas y tratantes que están vinculados a organizaciones que son ilícitas“.