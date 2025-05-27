Presidente de jueces del Maule dejó el cargo por licencia médica en vacaciones

El juez Eduardo Fritz presentó su renuncia a la presidencia regional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Maule por el mal uso de una licencia médica.

En un comunicado oficial, la asociación explicó que la dimisión se concretó “luego de informar que un permiso de vacaciones previamente tramitado y planificado fuera del país coincidió con una licencia médica extendida posteriormente en 2023“.

La asociación manifestó su “rechazo categórico al uso indebido o improcedente de licencias médicas”, y anunció que una investigación administrativa determinará las responsabilidades del caso.

“Asimismo, reafirma su compromiso con la exigencia de los más altos estándares éticos y de conducta que deben regir a quienes ejercen la función jurisdiccional en nuestro país”, agregó la declaración.

Finalmente, el gremio reiteró su “compromiso institucional con la promoción y el fortalecimiento de una cultura de integridad, transparencia y probidad entre todos los integrantes del Poder Judicial.