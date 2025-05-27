Roberto Rondanelli derriba el mito: “Chile es un país de tornados, siempre lo ha sido”

El tornado que asoló a Puerto Varas este fin de semana sorprendió al país y replanteó la creencia respecto de estos fenómenos naturales en el territorio nacional. A pesar de no ser usual, los tornados sí se pueden producir en Chile, según los expertos.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Roberto Rondanelli, derribó el mito sobre estos fenómenos en nuestro país. “Chile es un país de tornados y siempre ha sido”, aclaró el especialista.

“El primer tornado registrado es muy hermoso. El canto noveno de La Araucana de Alonso de Ercilla, van a ver ahí la descripción de un tornado en una batalla que ocurre entre los mapuches y los españoles”, relató el también investigador del CR2 (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia), quién afirmó que desde entonces se han registrado cerca de 100 tornados en Chile desde 1554 a la fecha.

Rondanelli explicó que Chile tiene más frecuencia de tornados que países vecinos como Argentina o Uruguay. Además, sobre estos fenómenos, explicó que “no tenemos cómo saber dónde van a ocurrir”. “No es como que el pronóstico del tiempo nos diga ‘oye mañana va a venir un tornado en Santiago’. No es posible ese nivel de detalle del pronóstico. Por lo tanto, uno no se puede preparar para un fenómeno así”, aclaró el académico.

“La primera medida de prevención de estos eventos es simplemente saber que existen. Darse cuenta que, cuando uno está en el sur de Chile, bajo ciertas condiciones, y sobre todo en esta temporada de tornados que hemos definido, que va del 14 o 15 de mayo hasta el 15 de junio, donde se genera la mayor cantidad de tornados, entonces hay que estar alertas al pronóstico del tiempo”, profundizó Rondanelli.

Sobre cómo el país debe afrontar estos fenómenos, el investigador del CR2 señaló que “nos falta información y nos falta preparación”. “En nuestra cultura tenemos muchos elementos que nos permitirían prevenir. Es importante entender que los mitos, o la cosmovisión de los pueblos originarios, también incluye a los tornados. Como ocurren en el territorio que es el territorio mapuche tradicional, tienen en su mitología los seres que se llaman los ‘meulen’, que son los torbellinos”, expresó.

“Personas que tienen una cultura mapuche conocen los meulen, no se asombran de ver estos torbellinos o tornados de vez en cuando. Y saben qué hacer. Es nuestra cultura occidental y mala educación la que nos priva entender correctamente en qué país vivimos, cuál es nuestro territorio, cuáles son nuestras amenazas”, sostuvo el académico.