Tohá dice que no sospechó de Monsalve: 'Nunca hubo ni siquiera pelambre'"

La exministra del Interior y actual candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, abordó los últimos antecedentes del denominado Caso Monsalve. Consultada sobre las búsquedas que habría realizado el exsubsecretario en su celular relacionadas con drogas para sedar y damas de compañía, Tohá afirmó: “Nunca tuve ninguna sospecha, ni rumor, ni siquiera pelambre, nunca hubo ningún elemento que circulara ni informal ni formal en estos temas”.

Tohá expresó su sorpresa ante las informaciones que han trascendido de la investigación, señalando que “creo que son antecedentes que se han ido filtrando de la investigación, que la Fiscalía va a tener que cotejar si son relevantes para lo que se está investigando en este caso”. Añadió que no corresponde hacer afirmaciones adicionales y que es la Fiscalía la encargada de sopesar estos elementos.

Respecto a la posibilidad de que las búsquedas de Monsalve estén vinculadas a redes de trata de personas, Tohá manifestó: “No tengo elementos para juzgar si esas consultas que hacía Manuel Monsalve se vinculaban a redes de ese tipo o no, creo que es algo que debe establecer la Fiscalía”.

Previamente, la exministra se había referido a su testimonio ante la Fiscalía, donde declaró que fue el director de la PDI, Eduardo Cerna, quien le informó por primera vez sobre la denuncia contra Monsalve. En esa conversación, se enteró de que existió un levantamiento de información ejecutado por inteligencia de la policía civil por instrucción de Monsalve, previo al ordenado por el Ministerio Público.

Así, en marzo pasado Tohá calificó el caso como “una de las decepciones más tremendas que he tenido en mi vida política“, destacando que lo sucedido fue “tremendo el manejo, el poco criterio, el poco cuidado”. Agregó que Monsalve “expuso” y “dejó” al gobierno con una enorme crisis.

Así, el Caso Monsalve ha sacudido los cimientos del oficialismo, generando una crisis institucional que cada cierto tiempo reflota en el Gobierno y que ahora aterriza también en las primarias del sector.