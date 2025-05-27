Ucrania sufre el mayor ataque con drones desde el inicio de la guerra mientras la paz parece alejarse

Ucrania enfrenta uno de los ataques más intensos desde el inicio de la guerra hace más de tres años, múltiples bombardeos y ataques con drones se han reportado a lo largo del país en los últimos días. Esto ocurre mientras que las conversaciones de paz se estancan y Rusia parece determinada a seguir aumentando el ritmo de sus ataques al mismo tiempo que prepara su próximo objetivo.

Las autoridades de Kiev informaron que entre la noche del domingo y la madrugada del lunes Rusia lanzó 355 drones y nueve misiles de crucero contra su territorio, en lo que se considera el mayor ataque aéreo con drones desde el comienzo del conflicto.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, todas las amenazas fueron interceptadas, incluyendo 288 drones que fueron neutralizados antes de alcanzar sus objetivos. Sin embargo, algunos civiles resultaron heridos y las autoridades aún evalúan los daños materiales.

Este nuevo asalto supera el récord del ataque anterior, registrado en la madrugada del domingo, cuando se lanzaron 298 drones y 69 misiles. Aquel ataque se extendió por todo el país -desde Chernihiv hasta Odessa-, dejó al menos 12 personas muertas y decenas de heridos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que estos actos demuestran el desprecio de Vladimir Putin por la paz y la comunidad internacional. En sus palabras, “solo una sensación de total impunidad puede permitir a Rusia llevar a cabo tales ataques”.

Mientras, el Kremlin insiste en que se trata de una “respuesta” a los ataques ucranianos. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, señaló que Kiev ha atacado infraestructura civil rusa y que Moscú actúa en represalia.

Los aliados ucranianos han reaccionado con fuerza. Alemania y Francia acusaron al mandatario ruso de no tener intenciones reales de paz. Los aliados, incluido Estados Unidos, levantaron las restricciones sobre el uso de armas de largo alcance por parte de Kiev. Así lo confirmó el canciller alemán Friedrich Merz, quien afirmó que ahora Ucrania puede emplear ese armamento contra objetivos militares en territorio ruso.

En paralelo, Rusia acusa a Ucrania de intensificar los bombardeos para sabotear las conversaciones de paz. El Ministerio de Defensa ruso advirtió que los ataques continuarán “en respuesta a cualquier provocación”.

Por otra parte, expertos militares advierten de un cambio preocupante en la tecnología militar rusa. Los nuevos drones Shahed, con inteligencia artificial y sistemas de navegación independientes del GPS, ya no pueden ser neutralizados fácilmente por la guerra electrónica ucraniana. Se estima que Rusia busca producir hasta 500 drones diarios, una cifra que podría saturar completamente las defensas aéreas de Ucrania en las próximas semanas.

La asistencia estadounidense ha sido y sigue siendo vital para la defensa ucraniana, pero que ésta se ha visto comprometida desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ahora, con sus recientes dichos: ¿Es posible pensar que EE.UU vuelve a alinearse del todo con Ucrania?

Tras el mayor ataque aéreo ruso contra Ucrania desde el inicio de la invasión, Trump reaccionó con una mezcla de enojo, pero también de contradicción: calificó a Putin como “completamente loco” y lo acusó de estar matando a “un montón de gente”. Pero sus palabras, lejos de enviar un mensaje claro, reflejan la ambigüedad y tensión que marcan su posición frente a la guerra.

En sus redes sociales, Trump señaló que Putin quiere “toda Ucrania” y que si eso ocurre “Rusia caerá”. Esto ocurre mientras que Zelensky acusa a Washington de guardar silencio, lo que a su juicio, envalentona a Moscú. Así, la relación entre Trump y Zelensky parece estar a punto de romperse, pues el presidente estadounidense dijo que el líder ucraniano “no le hace ningún favor a su país” y que “más vale que pare de quejarse públicamente”.

Lo cierto es que esta dinámica se desarrolla en un momento clave. Estados Unidos afirma estar promoviendo conversaciones de paz, y la semana pasada Trump y Putin sostuvieron una llamada telefónica de dos horas. Según Trump, el diálogo fue positivo y llevaría a negociaciones inmediatas para un alto el fuego. Sin embargo, Ucrania solo ha recibido de Moscú la promesa vaga de elaborar un “memorando” sobre una posible paz futura, algo que Kiev considera una maniobra dilatoria.

En medio de esta incertidumbre, Trump enfrenta una decisión crucial: imponer nuevas sanciones a Rusia o reactivar el envío de armas y municiones a Ucrania. Pero esta última opción implicaría contradecir uno de los pilares de su discurso político: el rechazo al gasto estadounidense en conflictos ajenos. Y eso podría resultarle políticamente costoso.

Existe también un escenario más preocupante para Ucrania y sus aliados: una retirada estadounidense. En sus declaraciones recientes, Trump ha insistido en que esta “es la guerra de Zelensky, Putin y Biden, no la suya”. Una frase que, para muchos analistas, es el preludio de una posible renuncia de Washington a su rol en el conflicto y no es primera vez que afirma aquello. Esta posibilidad ha encendido las alarmas en Europa, especialmente considerando que figuras claves del movimiento MAGA han comenzado a sugerir un repliegue estratégico.

Por otro lado, en Finlandia se han levantado las alarmas por la detección de movimientos militares rusos en su frontera. The New York Times y medios locales han informado sobre el incremento de infraestructuras militares en la parte rusa de la frontera con Finlandia. Estas obras, sumado a nuevas denuncias de cazas rusos sobrevolando espacio aéreo finlandés, podrían, según los analistas, indicar los planes de despliegue del ejército ruso una vez concluya la guerra en Ucrania o se alcance un alto el fuego. Lo último, no está del todo claro, dados los serios problemas de abastecimiento de armamento y suministros de las fuerzas rusas.