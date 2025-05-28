Alberto van Klaveren por retiro de agregados militares en Israel: "Responde al rechazo de nuestro gobierno a las masacres que se están cometiendo en Gaza"

Durante esta mañana, y a través de la Cancillería, el Gobierno informó que la embajada de Chile en Israel notificó a las autoridades de ese país el retiro de los agregados militares, de defensa y aéreo, quienes se encontraban desempeñando funciones en Tel Aviv.

“La decisión, coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, obedece a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino“, se indicó en un comunicado.

“El Gobierno de Chile demanda a Israel cesar su operación militar en el Territorio Palestino Ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario“, concluyó la nota de la Cancillería.

Al respecto, y durante una reciente conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, sostuvo que esta medida responde “al rechazo de nuestro país y de nuestro Gobierno a las masacres que se está cometiendo en Gaza. Creemos que efectivamente estamos frente a una situación humanitaria muy grave en Gaza como consecuencia de la acción sostenida del ejército israelí”.

Asimismo, el canciller puntualizó que Chile reconoce el derechos a la legítima defensa que tiene Israel frente a los ataques terroristas de Hamás: “Así lo hicimos el 7 de octubre del año 23, cuando efectivamente se produjo una masacre de ciudadanas y ciudadanos israelíes y cuando se produjo también la toma de rehenes israelíes, algunos de los cuales permanecen todavía en cautiverio producto de la acción de Hamás. Y hemos reclamado también la liberación de esos rehenes, pero nada justifica las muertes que han ocurrido de manera tan masiva en el territorio de Gaza“.

“Estamos hablando de una cantidad de 54 mil muertes, estamos hablando de la destrucción de prácticamente toda la infraestructura en Gaza, también de la muerte de civiles inocentes, mujeres, niños, ancianos, que nada tienen que ver con las acciones terroristas de Hamás”, afirmó.

Así, el secretario de Estado enfatizó en que los costos de las operaciones militares israelíes en Gaza son “gravísimos”. En esa línea, criticó a la administración de Netanyahu por no otorgar las “facilidades urgentes de asistencia humanitaria que la comunidad internacional y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos quiere proporcionar a la población civil en Gaza”.

“Creemos que frente a estas acciones realmente corresponden medidas muy drásticas. Incluso se están cometiendo crímenes de guerra, no solamente lo afirmamos nosotros, lo afirma la comunidad internacional y lo ha afirmado incluso un ex primer ministro israelí, el señor Ehud Olmert“, aseveró el ministro de Relaciones Exteriores.

Van Klaveren puntualizó que nuestro país no es el único que está tomando acciones contra Israel, sino que también sus grandes aliados están presionando Netanyahu para detener la ofensiva militar en el pequeño enclave palestino.

De esta forma, el secretario de Estado detalló que esta medida es consistente a lo que se ha desarrollado durante la administración del Presidente Boric y recordó la exclusión de las empresas de defensa de Israel en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) el 2024. Decisión que llevó a Israel a retirar a su agregado de defensa de nuestro país.

Asimismo, el canciller aseveró que la embajada de Chile en Tel Aviv sigue funcionando normalmente, con la excepción de las agregadurías de defensa. Cabe precisar que Chile no cuenta con un embajador en Israel y quien preside la misión es un encargado de negocio.

Lo anterior, según recordó el ministro de Exteriores, se debe a que “como se sabe hace ya un buen tiempo, hemos retirado a nuestro embajador y no tenemos planes para reponerlo“.

Respecto a si esta medida es un paso previo para romper relaciones con Israel, el canciller enfatizó en que “una medida como esa no se ha anunciado, y como les dije anteriormente, nuestra embajada sigue funcionando normalmente. Obviamente hay una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas chilenos que requieren atención desde la perspectiva consular, y además hay otros temas que se están viendo en Tel Aviv”.