Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de marzo de 2026


Arturo Squella y la suspensión de militancia del alcalde de Macul: "Se trataba de una licencia por una enfermedad mental de estrés agudo"

El presidente del Partido Republicano se refirió al caso de Espinoza, uno de los funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras sostenían licencia médica. "El mismo doctor le decía que tenía que tener esparcimiento al aire libre", señaló.

El presidente del Partido Republicano se refirió al caso de Espinoza, uno de los funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras sostenían licencia médica. "El mismo doctor le decía que tenía que tener esparcimiento al aire libre", señaló.

Política

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la suspensión de la militancia del alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, quien viajó fuera del país cuando se encontraba con licencia médica.

En conversación con Radio Duna, Squella manifestó que “es algo muy lamentable, pero no empaña nuestra posición de que esto hay que perseguirlo desde el sector público y privado”.

“En el caso puntual de él se trataba de una licencia por una enfermedad mental de estrés agudo, que el mismo doctor, según nos mostraba a nosotros los documentos, le decía que tenía que tener esparcimiento al aire libre. No es un reposo en cama, sino que es algo distinto”, agregó.

Por otro lado, el timonel del Partido Republicano dijo que “coincidentemente, teníamos preparado un plan de acción en esta materia, pero con otro ángulo, sabiendo que existe mucho fraude en el contexto de las licencias médicas que tiene un costo muy alto para el país”.

“Evidentemente aceleraríamos la puesta en marcha de la ley que entrega más atribuciones, perseguiría con mucha fuerza a los médicos que han entregado arriba de 1000 licencias en el año”, propuso.

En cuanto a la respuesta del Ejecutivo, Squella aseguró que “están haciendo lo que tienen que hacer, lo que hay que hacer es instruir un sumario. Habiendo acuerdo, podríamos avanzar hacia una regulación de la labor del sector público similar al sector privado”.

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