Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de marzo de 2026


Chile retira agregados militares desde embajada en Israel en protesta por Gaza

"La decisión obedece a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejercito de Israel", indicó la Cancillería en un comunicado.

"La decisión obedece a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejercito de Israel", indicó la Cancillería en un comunicado.

Política

A través de la Cancillería, el Gobierno informó que, el día de hoy, la embajada de Chile en Israel ha notificado a las autoridades de ese país el retiro de los agregados militares, de defensa y aéreo, quienes se encontraban desempeñando funciones en nuestra misión en Tel Aviv.

“La decisión, coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, obedece a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino“, indicó en un comunicado.

“El Gobierno de Chile demanda a Israel cesar su operación militar en el Territorio Palestino Ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario“, concluyó la nota de la Cancillería.

Comunicado de prensa_page-0001

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