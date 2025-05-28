Colegio de Profesoras y Profesores convoca a nueva paralización ante falta de respuestas del Gobierno

Este miércoles 28 de junio, el Colegio de Profesoras y Profesores anunció una nueva movilización de carácter nacional. Esto, tras denunciar la “insuficiencia de respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación” a una serie de demandas establecidas por el gremio en enero de este año.

Según anuncian en un comunicado, la situación “no solo posterga soluciones fundamentales, sino que también profundiza la precarización laboral y la crisis del sistema educativo”.

“Ante esta situación, nos movilizamos con más fuerza, exigiendo medidas efectivas y compromisos reales”, añaden en el documento, donde se puntualiza que el paro se llevará a cabo durante los días 4 y 5 de junio.

Cabe destacar que, durante la tarde, las autoridades del profesorado se reunieron con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, en dependencias del Mineduc. Lo anterior, en una conversación que no generó los frutos esperados por parte de la dirigencia.

Además, el Colegio adelantó que se realizará una marcha en Valparaíso, donde se congregarán para “exigir respuestas y soluciones a los seis puntos fundamentales de nuestra ‘Agenda corta'”.

Esta última, parte de un petitorio que exige medidas como una nueva ley de titularidad, cambios en la carrera docente, mejoras en el traspaso del Sistema de Educación Pública (SLEP), reducción del “agobio laboral”, fortalecimiento de la función del profesor jefe y la oficialización del Día del profesor como una jornada sin clases ni estudiantes.

“La falta de respuestas concretas del Ministerio de Educación no es aceptable. El profesorado y la Educación Pública merecen respeto y acción inmediata. Este paro y movilización forman parte de nuestro Plan de Acción Ascendente, diseñado para ejercer presión y lograr compromisos concretos de las autoridades”, cierra el comunicado.