Diario y Radio Universidad Chile

Con Nando García, Mauricio Redolés y Ana Tijoux: conoce a las y los nominados de los Premios Pulsar 2025

El concurso organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) anunció a las y los artistas que entrarán en la competencia de este año en sus diversas categorías, como Mejor cantautor/a y Mejor nuevo artista.

El concurso organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) anunció a las y los artistas que entrarán en la competencia de este año en sus diversas categorías, como Mejor cantautor/a y Mejor nuevo artista.

Cultura

Durante este miércoles 28 de mayo, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) confirmó a las y los nominados para la nueva edición de los Premios Pulsar. Uno de los galardones más importantes de la industria y que este año contará con cinco nuevas categorías.

Estas últimas, para premiar al Mejor álbum urbano, Intérprete del año, Mejor álbum balada, Mejor álbum rap/reggae/R&B y Mejor álbum de música tradicional folclórica chilena.

Nando García, Myriam Hernández, Mauricio Redolés, Ana Tijoux y Fernando Ubiergo son algunos de los artistas que competirán en las diversas secciones, y cuya nómina completa puedes revisar a continuación:

Fernando Ubiergo

Fernando Ubiergo

INSTRUMENTISTA DEL AÑO

  • AMÉRICA PAZ – BAJO ELÉCTRICO
  • CLAUDIO CORDERO – GUITARRA ELÉCTRICA
  • MARTÍN SILVA – GUITARRA
  • RODRIGO RECABARREN – BATERÍA
  • VALENTINA MAZA – VIOLA

MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA

  • FERNANDO UBIERGO – LA VIDA ES
  • MAGDALENA MATTHEY – INSTINTO
  • MANUEL GARCÍA – LA JAULA DE LOS SUEÑOS OLVIDADOS
  • MAURICIO REDOLÉS – REDOLÉS LAVANDA
  • NAARA ANDARIEGA – EL RUMBO DE LOS SILVESTRES
  • NANDO GARCÍA – DECIR AMOR

MEJOR COMPOSITOR DE MÚSICA CLÁSICA O DE CONCIERTO

  • ALEJANDRO ALBORNOZ – TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE
  • AURELIO SILVA SÁEZ – GRAVIT
  • ESTEBAN CORREA – MC-I+OU (PARTE I, II, III, IV, Y V)
  • JORGE CARE – BILIS NEGRA – SOLITUDE
  • RODRIGO F CÁDIZ – STRING SPELLS I

MEJOR NUEVO ARTISTA

  • BEGG – 3 AM
  • MANUL – PIÑATA
  • OLIVIA GARCÍA – UN NUEVO REFUGIO
  • SIMONIA – ASUNTO DE NIÑAS
  • YAIMA CAT – LCQSQH

MEJOR PORTADA DE DISCO

  • UNDESASTRE (GEPE) – ANDRÉS ANAYA (ANDARINO)
  • DÉBORA (ENYA DE LA JARA) – LONTANO
  • PLANES DE MEDIANOCHE (YOUNG CISTER) – EDUARDO GÁRATE
  • EPISTOLARES (AKRIILA) – ROCÍO AGUIRRE
  • IDEA BLANCO (IDEA BLANCO) – PAUCOLORES

MEJOR VIDEOCLIP

  • DIME QUÉ (ANA TIJOUX) – NATALIA MONTECINOS
  • ESTA CANCIÓN ES DE ARREPENTIMIENTO (DINDI JANE) – DINDI JANE Y PATA DE POLLO
  • LABRADORITA (HERMANOS ILABACA) – PAULA BACCELLIERE
  • TERRITORIO (INVERNESS FEAT CARLOS CABEZAS) – SEBASTIÁN ESCALONA
  • LLÁMAME Y BÚSKAME (KUINA) – LEONORA LAFFONT

MEJOR ÁLBUM BALADA O MÚSICA ROMÁNTICA

  • PRESAGIO – CATALINA Y LAS BORDONAS DE ORO
  • ¿ESTO ES QUERER MORIR DE AMOR? – CORTESSE
  • LATIN SWING – LUIS JARA
  • TAURO – MYRIAM HERNÁNDEZ
  • NATALIANISSIMO – NATALINO

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

  • NOCTURNO – ABALO|ANDY
  • RECUERDOS – ALBERTO BONE
  • ENCONTRAR – DJ RAFF
  • AL MEDIUM – F600 Y RENÉ ROCO
  • BUSCO ESPACIO – VALENTINA MAZA

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA PARA LA INFANCIA

  • EN MI JARDÍN – BANDA POROTA
  • CALETA DE CANCIONES – BANDA PURREIRA
  • EPEW MUSICALIZADO “LA TENKA Y LA ROCABUELA” – EPEWTUFE
  • LA PLAZA DE LOS SUEÑOS – VOLANTÍN
  • SOBRE SER Y SENTIR – WACHÚN

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA

  • Y SEGUIMOS – ALANYS LAGOS
  • RANCHERÍZATE – CARO MOLINA
  • NO SUFRIRÉ POR NADIE – LA BANDA TROPIKAL DE VALLENAR
  • BÉSAME BONITO – LOS PINCHEIRA DEL SUR
  • ESCRIBIENDO NUESTRA HISTORIA – LOS TREMENDOS RANCHEROS

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

  • FAMILIA – EL CHIBANO
  • DISCO VERDE – LA COMBO TORTUGA
  • DISCO AJÁ – LALI DE LA HOZ
  • LA REINA – MAIDA LA REINA
  • BAILE INFINITO – TOMO COMO REY

MEJOR ÁLBUM DE RAP, REGGAE y R&B

  • VIDA – ANA TIJOUX
  • DAVID – JONAS SANCHE
  • DEJA VU – LIRICISTAS
  • TARDE O TEMPRANO – MASQUEMUSICA
  • MAMA GROOVE – VALENTINA MARINKOVIC

MEJOR ÁLBUM URBANO

  • EL COMIENZO – FLOYYMENOR
  • LOS ROMPECORAZONES VOL. 2 – KIDD VOODOO
  • TRISTE, LINDA Y BELLAKA: EL ÁLBUM – LOYALTTY
  • LE TRAP 4 – MARLON BREEZE
  • LOS GANGSTERS TAMBIÉN LLORAN – PABLO CHILL-E

MEJOR ÁLBUM DE TRADICIÓN FOLCLÓRICA CHILENA

  • PRENDE LA VELITA, CANTO PODER CURATIVO – CALILA LILA COLECTIVO
  • CUECAS PA TODO GUSTO – DÚO ALONDRA DE CHILE
  • HISTORIAS EN SOPLIDOS – LAKITAS MATRIASAYA
  • EVOCACIÓN – LAS CORRALERAS
  • LA CUECA LIBERTARIA – LOS CHERCANES

MEJOR ÁLBUM FUSIÓN

  • UNA LUZ – COLECTIVO SUR
  • MESTIZA – FEDERICO DANNEMANN/ROBERTO DAÑOBEITÍA
  • MÚSICA PARA ROMPER CICLOS – LUCIANO VERGARA EMSAMBLE
  • POÉTICA BAILABLE, VOL.1 – PASCUALA ILABACA Y FAUNA
  • NOTAS ROTAS – TOMÁS DEL REAL

MEJOR ÁLBUM JAZZ

  • FRAGILIDAD INDESTRUCTIBLE – ANDRÉS PÉREZ ENSAMBLE
  • ENTRE LA DISTANCIA, EL TIEMPO Y LA ESPERA – GONZALO MERA
  • AÉREO – NICOLÁS NAVARRETE
  • VENTANAS – SEBASTIÁN CASTRO
  • PATAGONIA – SEBASTIÁN JORDÁN

MEJOR ÁLBUM METAL

  • V – ALEJANDRO SILVA
  • AT THE SHADOW OF THE ANDES – ALL TOMORROWS
  • NIÑOS DIOSES – CRISÁLIDA
  • GEMINI – DELTA
  • TOBA – MAYHEMIC

MEJOR ÁLBUM POP

  • EPISTOLARES – AKRIILA
  • DIME PRECIOSO – ALEX ANWANDTER
  • LO QUE ME QUEDA – ELMALAMÍA
  • LA NECESIDAD – FRANCISCO VICTORIA
  • UNDESASTRE – GEPE

MEJOR ÁLBUM ROCK

  • MIRAR LA LUZ – ELECTRODOMÉSTICOS
  • PERDIDXS EN EL RUIDO – LAS OLAS
  • TOTEM – PEDROPIEDRA
  • MIRAGE – SOLAR
  • CAMPO ABIERTO – SPIRAL VORTEX

GRABACIÓN DEL AÑO

  • MAMA GROOVE – VALENTINA MARINKOVIC
  • TOTEM – PEDROPIEDRA
  • DEL LEGADO DE NINO GARCÍA – BEATRICE BERTHOLD Y ENSAMBLE
  • INSTINTO – MAGDALENA MATTHEY
  • REDOLÉS LAVANDA – MAURICIO REDOLÉS

INTÉRPRETE DEL AÑO

  • AURA BAE
  • GUSTAVO FIGUEROA
  • LUIS JARA
  • MYRIAM HERNÁNDEZ
  • PASCUALA ILABACA

MEJOR COMPOSITOR O COMPOSITORA DE MÚSICA PARA AUDIOVISUALES

  • P0L1P0K3T! – LEER EL PRESENTE (DOCUMENTAL)
  • ALEKOS VUSKOVIC – KHEPRI, EL VIAJE DE SETH (DOCUMENTAL)
  • CARLOS CABEZAS – VENCER O MORIR (FICCIÓN)
  • JORGE ALIAGA – LA VIDA ES UN SUEÑO (DOCUMENTAL)
  • SEBASTIÁN COLARTE – ALGUN DÍA LAS RAÍCES (FICCIÓN)

MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL

  • CAMILO ARTIGAS
  • FRANCISCO VICTORIA
  • PABLO STIPICIC
  • TOMÁS PÉREZ MASSAD
  • VICENTE PARDO (VINCO)

CANCIÓN DEL AÑO

  • ANTES DE QUE APAGUE EL SOL – CANCAMUSA
  • AQUELLO QUE LLAMAN AMOR – PEDROPIEDRA
  • BOLERO LIBRA – GEPE & MON LAFERTE
  • GAUCHO – ALEX ANWANDTER
  • VOLVER A LLORAR – JAVIERA MENA

Claves: , , , , , , ,

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