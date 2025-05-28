Con Nando García, Mauricio Redolés y Ana Tijoux: conoce a las y los nominados de los Premios Pulsar 2025

Durante este miércoles 28 de mayo, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) confirmó a las y los nominados para la nueva edición de los Premios Pulsar. Uno de los galardones más importantes de la industria y que este año contará con cinco nuevas categorías.
Estas últimas, para premiar al Mejor álbum urbano, Intérprete del año, Mejor álbum balada, Mejor álbum rap/reggae/R&B y Mejor álbum de música tradicional folclórica chilena.
Nando García, Myriam Hernández, Mauricio Redolés, Ana Tijoux y Fernando Ubiergo son algunos de los artistas que competirán en las diversas secciones, y cuya nómina completa puedes revisar a continuación:
INSTRUMENTISTA DEL AÑO
- AMÉRICA PAZ – BAJO ELÉCTRICO
- CLAUDIO CORDERO – GUITARRA ELÉCTRICA
- MARTÍN SILVA – GUITARRA
- RODRIGO RECABARREN – BATERÍA
- VALENTINA MAZA – VIOLA
MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA
- FERNANDO UBIERGO – LA VIDA ES
- MAGDALENA MATTHEY – INSTINTO
- MANUEL GARCÍA – LA JAULA DE LOS SUEÑOS OLVIDADOS
- MAURICIO REDOLÉS – REDOLÉS LAVANDA
- NAARA ANDARIEGA – EL RUMBO DE LOS SILVESTRES
- NANDO GARCÍA – DECIR AMOR
MEJOR COMPOSITOR DE MÚSICA CLÁSICA O DE CONCIERTO
- ALEJANDRO ALBORNOZ – TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE
- AURELIO SILVA SÁEZ – GRAVIT
- ESTEBAN CORREA – MC-I+OU (PARTE I, II, III, IV, Y V)
- JORGE CARE – BILIS NEGRA – SOLITUDE
- RODRIGO F CÁDIZ – STRING SPELLS I
MEJOR NUEVO ARTISTA
- BEGG – 3 AM
- MANUL – PIÑATA
- OLIVIA GARCÍA – UN NUEVO REFUGIO
- SIMONIA – ASUNTO DE NIÑAS
- YAIMA CAT – LCQSQH
MEJOR PORTADA DE DISCO
- UNDESASTRE (GEPE) – ANDRÉS ANAYA (ANDARINO)
- DÉBORA (ENYA DE LA JARA) – LONTANO
- PLANES DE MEDIANOCHE (YOUNG CISTER) – EDUARDO GÁRATE
- EPISTOLARES (AKRIILA) – ROCÍO AGUIRRE
- IDEA BLANCO (IDEA BLANCO) – PAUCOLORES
MEJOR VIDEOCLIP
- DIME QUÉ (ANA TIJOUX) – NATALIA MONTECINOS
- ESTA CANCIÓN ES DE ARREPENTIMIENTO (DINDI JANE) – DINDI JANE Y PATA DE POLLO
- LABRADORITA (HERMANOS ILABACA) – PAULA BACCELLIERE
- TERRITORIO (INVERNESS FEAT CARLOS CABEZAS) – SEBASTIÁN ESCALONA
- LLÁMAME Y BÚSKAME (KUINA) – LEONORA LAFFONT
MEJOR ÁLBUM BALADA O MÚSICA ROMÁNTICA
- PRESAGIO – CATALINA Y LAS BORDONAS DE ORO
- ¿ESTO ES QUERER MORIR DE AMOR? – CORTESSE
- LATIN SWING – LUIS JARA
- TAURO – MYRIAM HERNÁNDEZ
- NATALIANISSIMO – NATALINO
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA
- NOCTURNO – ABALO|ANDY
- RECUERDOS – ALBERTO BONE
- ENCONTRAR – DJ RAFF
- AL MEDIUM – F600 Y RENÉ ROCO
- BUSCO ESPACIO – VALENTINA MAZA
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA PARA LA INFANCIA
- EN MI JARDÍN – BANDA POROTA
- CALETA DE CANCIONES – BANDA PURREIRA
- EPEW MUSICALIZADO “LA TENKA Y LA ROCABUELA” – EPEWTUFE
- LA PLAZA DE LOS SUEÑOS – VOLANTÍN
- SOBRE SER Y SENTIR – WACHÚN
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA
- Y SEGUIMOS – ALANYS LAGOS
- RANCHERÍZATE – CARO MOLINA
- NO SUFRIRÉ POR NADIE – LA BANDA TROPIKAL DE VALLENAR
- BÉSAME BONITO – LOS PINCHEIRA DEL SUR
- ESCRIBIENDO NUESTRA HISTORIA – LOS TREMENDOS RANCHEROS
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL
- FAMILIA – EL CHIBANO
- DISCO VERDE – LA COMBO TORTUGA
- DISCO AJÁ – LALI DE LA HOZ
- LA REINA – MAIDA LA REINA
- BAILE INFINITO – TOMO COMO REY
MEJOR ÁLBUM DE RAP, REGGAE y R&B
- VIDA – ANA TIJOUX
- DAVID – JONAS SANCHE
- DEJA VU – LIRICISTAS
- TARDE O TEMPRANO – MASQUEMUSICA
- MAMA GROOVE – VALENTINA MARINKOVIC
MEJOR ÁLBUM URBANO
- EL COMIENZO – FLOYYMENOR
- LOS ROMPECORAZONES VOL. 2 – KIDD VOODOO
- TRISTE, LINDA Y BELLAKA: EL ÁLBUM – LOYALTTY
- LE TRAP 4 – MARLON BREEZE
- LOS GANGSTERS TAMBIÉN LLORAN – PABLO CHILL-E
MEJOR ÁLBUM DE TRADICIÓN FOLCLÓRICA CHILENA
- PRENDE LA VELITA, CANTO PODER CURATIVO – CALILA LILA COLECTIVO
- CUECAS PA TODO GUSTO – DÚO ALONDRA DE CHILE
- HISTORIAS EN SOPLIDOS – LAKITAS MATRIASAYA
- EVOCACIÓN – LAS CORRALERAS
- LA CUECA LIBERTARIA – LOS CHERCANES
MEJOR ÁLBUM FUSIÓN
- UNA LUZ – COLECTIVO SUR
- MESTIZA – FEDERICO DANNEMANN/ROBERTO DAÑOBEITÍA
- MÚSICA PARA ROMPER CICLOS – LUCIANO VERGARA EMSAMBLE
- POÉTICA BAILABLE, VOL.1 – PASCUALA ILABACA Y FAUNA
- NOTAS ROTAS – TOMÁS DEL REAL
MEJOR ÁLBUM JAZZ
- FRAGILIDAD INDESTRUCTIBLE – ANDRÉS PÉREZ ENSAMBLE
- ENTRE LA DISTANCIA, EL TIEMPO Y LA ESPERA – GONZALO MERA
- AÉREO – NICOLÁS NAVARRETE
- VENTANAS – SEBASTIÁN CASTRO
- PATAGONIA – SEBASTIÁN JORDÁN
MEJOR ÁLBUM METAL
- V – ALEJANDRO SILVA
- AT THE SHADOW OF THE ANDES – ALL TOMORROWS
- NIÑOS DIOSES – CRISÁLIDA
- GEMINI – DELTA
- TOBA – MAYHEMIC
MEJOR ÁLBUM POP
- EPISTOLARES – AKRIILA
- DIME PRECIOSO – ALEX ANWANDTER
- LO QUE ME QUEDA – ELMALAMÍA
- LA NECESIDAD – FRANCISCO VICTORIA
- UNDESASTRE – GEPE
MEJOR ÁLBUM ROCK
- MIRAR LA LUZ – ELECTRODOMÉSTICOS
- PERDIDXS EN EL RUIDO – LAS OLAS
- TOTEM – PEDROPIEDRA
- MIRAGE – SOLAR
- CAMPO ABIERTO – SPIRAL VORTEX
GRABACIÓN DEL AÑO
- MAMA GROOVE – VALENTINA MARINKOVIC
- TOTEM – PEDROPIEDRA
- DEL LEGADO DE NINO GARCÍA – BEATRICE BERTHOLD Y ENSAMBLE
- INSTINTO – MAGDALENA MATTHEY
- REDOLÉS LAVANDA – MAURICIO REDOLÉS
INTÉRPRETE DEL AÑO
- AURA BAE
- GUSTAVO FIGUEROA
- LUIS JARA
- MYRIAM HERNÁNDEZ
- PASCUALA ILABACA
MEJOR COMPOSITOR O COMPOSITORA DE MÚSICA PARA AUDIOVISUALES
- P0L1P0K3T! – LEER EL PRESENTE (DOCUMENTAL)
- ALEKOS VUSKOVIC – KHEPRI, EL VIAJE DE SETH (DOCUMENTAL)
- CARLOS CABEZAS – VENCER O MORIR (FICCIÓN)
- JORGE ALIAGA – LA VIDA ES UN SUEÑO (DOCUMENTAL)
- SEBASTIÁN COLARTE – ALGUN DÍA LAS RAÍCES (FICCIÓN)
MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL
- CAMILO ARTIGAS
- FRANCISCO VICTORIA
- PABLO STIPICIC
- TOMÁS PÉREZ MASSAD
- VICENTE PARDO (VINCO)
CANCIÓN DEL AÑO
- ANTES DE QUE APAGUE EL SOL – CANCAMUSA
- AQUELLO QUE LLAMAN AMOR – PEDROPIEDRA
- BOLERO LIBRA – GEPE & MON LAFERTE
- GAUCHO – ALEX ANWANDTER
- VOLVER A LLORAR – JAVIERA MENA