Crisis humanitaria en Gaza: Caos en Rafah, muerte de alto mando de Hamás y nuevas críticas internas en Israel

Caos y muerte durante entrega de ayuda en Rafah: una nueva tragedia en medio del bloqueo

Mientras la situación humanitaria en Gaza continúa deteriorándose a niveles alarmantes, un nuevo incidente ocurrido en Rafah ha vuelto a encender las alertas sobre las graves dificultades para distribuir ayuda en medio de la intensa ofensiva militar israelí. A la par de la creciente presión internacional para permitir el ingreso de suministros esenciales, se desarrollan nuevas operaciones militares y se confirma la muerte de uno de los principales líderes de Hamás, lo que podría alterar significativamente el panorama político y militar en la región.

Este martes, miles de palestinos desesperados se congregaron en un nuevo centro de distribución de ayuda en la destruida ciudad de Rafah, ubicada en el extremo sur de la Franja de Gaza. Este punto de reparto, administrado por la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) -organización respaldada por Israel y Estados Unidos-, provocó escenas de caos que derivaron en una estampida, con un saldo de al menos 48 personas heridas y una fallecida, según informes del Ministerio de Salud de Gaza y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

El incidente se produce apenas días después de que el gobierno israelí anunciara una leve flexibilización del bloqueo total impuesto en marzo. Una medida que, sin embargo, ha resultado insuficiente ante el colapso de la infraestructura humanitaria en el enclave, donde más de dos millones de personas enfrentan una situación de hambre catastrófica y una escasez desesperante de medicamentos.

“Hacía fila con cientos de personas cuando de pronto comenzaron los empujones y todos intentaron entrar como fuera”, relató Ayman Abu Zaid, un desplazado gazatí presente en el lugar. Testigos y medios internacionales reportaron disparos, el sobrevuelo de helicópteros lanzando bengalas y la presencia de tanques desplegados en las cercanías, contribuyendo al clima de pánico generalizado. La Fundación GHF, que implementa un modelo de distribución que no incluye a las agencias humanitarias de Naciones Unidas, anunció tras los hechos la suspensión temporal de sus operaciones en Rafah, al menos por hoy.

Desde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresaron una profunda preocupación por la violencia registrada, señalando que muchas de las lesiones sufridas por los civiles podrían haber sido provocadas por disparos del ejército israelí, a pesar de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) insisten en que solo realizaron “disparos de advertencia”. Sin embargo, imágenes difundidas en redes sociales muestran a soldados israelíes disparando en dirección a las multitudes que intentaban obtener alimentos y otros suministros. El alto funcionario de Naciones Unidas, Sunghay, calificó el incidente como “un ejemplo claro de los peligros de distribuir ayuda sin una coordinación humanitaria adecuada ni garantías mínimas de seguridad”, subrayando que la asistencia debe entregarse de manera segura, ordenada y digna.

Por su parte, la UNRWA denunció que mantiene miles de camiones con ayuda humanitaria varados en el lado egipcio de la frontera, esperando una autorización israelí para ingresar a Gaza. Al interior del enclave, sus almacenes permanecen vacíos. “Estamos totalmente preparados para reanudar el apoyo a la población, pero seguimos sin recibir el permiso necesario”, señalaron en un comunicado oficial. Las principales agencias humanitarias internacionales, además, han manifestado su negativa a colaborar con la GHF al considerar que esta fundación no cumple con los principios de neutralidad e imparcialidad que exige el derecho humanitario internacional.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió el modelo alternativo de distribución implementado por la GHF, argumentando que busca impedir que Hamás robe la ayuda destinada a la población civil. Aunque reconoció una “pérdida momentánea de control” en el centro de Rafah, aseguró que la situación ya fue contenida y anunció planes para establecer más centros similares en otras zonas del enclave. Sin embargo, la comunidad internacional y las principales organizaciones de ayuda humanitaria han manifestado su escepticismo frente a este sistema, señalando que existen planes detallados y profesionales para distribuir ayuda de forma segura, los cuales permanecen bloqueados por la falta de cooperación israelí.

Israel confirma la muerte de Mohammed Sinwar: golpe al liderazgo militar de Hamás

En un contexto marcado por el sufrimiento extremo de la población civil, Israel anunció también un avance significativo en su ofensiva militar: la muerte de Mohammed Sinwar, presunto líder de Hamás en Gaza y hermano de Yahya Sinwar, anterior jefe del grupo, quien fue asesinado en octubre de 2024. El anuncio fue realizado por el propio Netanyahu durante una intervención ante el parlamento israelí, confirmando así semanas de especulaciones tras un bombardeo aéreo masivo lanzado el 13 de mayo contra un túnel situado bajo el Hospital Europeo del sur de Gaza, donde se creía que Sinwar se ocultaba. La operación incluyó el lanzamiento de numerosas bombas y forma parte del esfuerzo israelí por desmantelar el liderazgo de Hamás.

Con la muerte de los hermanos Sinwar, solo uno de los cinco comandantes de brigada originales de Hamás —Az-adin-al-Hadad, jefe de la brigada de la ciudad de Gaza— permanece con vida, posicionándolo como posible sucesor para liderar el ala militar del movimiento. A diferencia de otros grupos como Hezbollah, Hamás ha mantenido un estricto secretismo respecto a la identidad de sus líderes militares, especialmente dentro de las Brigadas Al-Qassam. “El nombre del jefe de las Brigadas Al-Qassam seguirá siendo secreto”, declaró una fuente cercana al grupo, subrayando la estrategia de opacidad adoptada por el movimiento.

Hasta el momento, Hamás no ha emitido una declaración oficial sobre el asesinato de Sinwar, y se desconoce cuál será el impacto de esta pérdida en las negociaciones en curso para la liberación de rehenes israelíes aún cautivos en Gaza, aunque amenaza con complicarlas. La incertidumbre también crece respecto al posible reordenamiento interno dentro del grupo y su capacidad de respuesta frente a la ofensiva militar israelí.

Críticas internas, ultranacionalismo y conmoción por la muerte de Yaqeen Hammad, la influencer que daba esperanzas en Gaza

En paralelo, crecen las voces críticas dentro del propio Israel, evidenciando una creciente fractura en el consenso político interno sobre la conducción de la guerra. El ex primer ministro Ehud Olmert, quien gobernó entre 2006 y 2009, condenó en duros términos tanto a los actuales líderes políticos como a las fuerzas armadas israelíes, señalando que ya no puede defender a su país ante las acusaciones internacionales de crímenes de guerra.

Olmert, que en sus inicios defendió en el extranjero la postura de Israel frente a las denuncias de genocidio y limpieza étnica, afirmó en un artículo publicado en el diario Haaretz que lo que está ocurriendo en Gaza “es una guerra de devastación: matanza indiscriminada, ilimitada, cruel y criminal de civiles”. “¿Qué es esto si no un crimen de guerra?”, se preguntó retóricamente aludiendo al bloqueo humanitario que ya se extiende por más de once semanas y al creciente número de víctimas palestinas.

Estas declaraciones se suman a las críticas del líder opositor Yair Golan, quien advirtió que Israel se encuentra en camino de convertirse en un Estado paria a nivel internacional, al tiempo que denunció que ya no existen argumentos válidos para justificar la continuación de la guerra.

Las tensiones también fueron visibles durante la celebración del Día de Jerusalén, cuando grupos de extrema derecha israelí protagonizaron episodios de violencia y hostigamiento contra palestinos en la Ciudad Vieja. En el marco de la marcha nacionalista, se escucharon cánticos como “¡Muerte a los árabes!” y “¡Tu casa será nuestra!”, mientras jóvenes judíos ultranacionalistas irrumpían en zonas palestinas, acosando a comerciantes del barrio musulmán. El líder opositor Yair Lapid calificó el evento como “una vergüenza y un insulto al judaísmo”, mientras que Golan definió las imágenes como “impactantes” y reafirmó que Jerusalén debe ser una ciudad compartida entre judíos, musulmanes y cristianos.

En medio de esta compleja situación política y humanitaria, la muerte de Yaqeen Hammad, una niña gazatí de 11 años que se había convertido en una voz de esperanza a través de las redes sociales, conmocionó a miles, sino millones en redes sociales. La menor falleció el pasado 23 de mayo durante un ataque aéreo israelí en la zona de Al-Baraka. Con más de 100 mil seguidores en Instagram, Yaqeen compartía su vida cotidiana en medio del conflicto, mostrando cómo su familia sobrevivía con recursos escasos y transmitiendo mensajes de resiliencia y ternura. En una de sus últimas publicaciones, escribió: “Hoy fue un día de alegría para los niños de Gaza: les dimos ropa nueva para darles un poco de felicidad”. Su muerte se suma a la de miles de menores víctimas del conflicto.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 54 mil 084 personas han muerto en el enclave desde el inicio de la ofensiva israelí, incluyendo 3 mil 924 fallecimientos desde la reanudación de los ataques. La situación humanitaria se torna cada vez más insostenible, mientras los llamados de la comunidad internacional para permitir el ingreso inmediato de ayuda vital continúan sin ser atendidos por el gobierno israelí.