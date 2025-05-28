Criticada y valorada: la dispar reacción en el mundo político tras decisión del Gobierno de retirar a los agregados militares en Israel

Diversas reacciones ha dejado el anuncio por parte del Gobierno de retirar a los agregados militares de Chile en Israel dado a conocer durante esta jornada y que se basa, según informaron a través de un comunicado desde la Cancillería, “a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza“.

“La decisión obedece a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino”, indica el documento.

“El Gobierno de Chile demanda a Israel cesar su operación militar en el Territorio Palestino Ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario”, concluyó la nota de la Cancillería.

En conversación con el Diario de Cooperativa, el ministro del interior, Álvaro Elizalde, se refirió a esta decisión: “Lo que ha hecho el Gobierno es una señal respecto de la situación que se está viviendo en Gaza y particularmente la situación humanitaria tan compleja que se está viviendo”.

“El Gobierno ha tenido una postura clara, que ha sido expresada en reiteradas oportunidades respecto de la situación humanitaria que se vive en Gaza. En su momento también fuimos muy enérgicos para condenar los atentados de Hamás en Israel. Y finalmente aquí lo que se defiende son principios, la importancia de respetar siempre la dignidad y la vida humana, y por tanto, el Estado de Derecho”, puntualizó el secretario de Estado.

Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Ericka Ñanco, valoró la decisión del Ejecutivo argumentando que “Chile se ajusta a principios y valores que se enmarcan bajo el derecho internacional“.

🇨🇱 Chile retira a sus agregados militares en Israel: la masacre en Gaza es insostenible. No hay neutralidad posible frente a la barbarie. Exigimos cese inmediato de las hostilidades, entrada de ayuda humanitaria y respeto al derecho internacional. pic.twitter.com/fClS0BJYVV — Coca Ñanco Diputada ✴️🇨🇱 (@ericka_nanco) May 28, 2025

En una línea similar, el diputado Jorge Brito (FA) llamó a aislar a Israel o “no se detendrá hasta asesinar hasta el último niño palestino”.

Valoramos con el alma la decisión de Chile de retirar los agregados militares de la mision en Tel Aviv. Ahora, debemos avanzar hacia el embargo militar como lo anunció España. Israel no se detendrá hasta asesinar al último niño palestino. pic.twitter.com/hJQhfQUAvj — Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) May 28, 2025

Por el contrario, la secretaria de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, y en conversación con Cooperativa, lamentó la decisión del Gobierno: “Como primera reacción, pienso en los compatriotas nuestros que viven en Israel… Me imagino que, tal cual como acá (en la política nacional), para las familias de compatriotas nuestros que viven allá empiezan a surgir preocupaciones de cuál va a ser el anuncio (próximo), hacia dónde va (Chile) y eso, como primera impresión, me preocupa. En estas materias no se trata de dar señales. Esto es muchísimo más importante”.

“No me convence que el ministro Elizalde diga que se trata de una señal: en esto no hay señales, hay políticas de Estado, hay consecuencias más allá del gobierno de Netanyahu, más allá de Hamás, y a mí me parece que, por tratarse de política de Estado, esto debió haber sido, de alguna manera, con más consulta”, enfatizó Krauss.

Por su parte, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, señaló a CNN que “los ataques iniciales en Israel son inaceptables, pero la reacción de Israel ha sido desproporcionada y demasiado prolongada, y hemos visto demasiados muertos. Lo ocurrido en Gaza es terrible y debe detenerse“.

No obstante, criticó la decisión del Ejecutivo: “Romper relaciones internacionales no va en los mejores intereses de nuestro país” y que este tipo de decisiones deben ser “más conversadas”.

“No apoyo la forma. Un presidente debe priorizar los intereses del país. Fue elegido para proteger los intereses de Chile y los chilenos. A veces vemos posturas inconsultas que pueden generar problemas. Me pregunto si el presidente Boric tiene claro que lo primero que espera la ciudadanía es que ponga los intereses nacionales por sobre otras consideraciones”, puntualizó.

Opinión distante tuvo el senador de la UDI, Ivan Moreira, quien destacó la decisión del Gobierno, calificándola como “correcta”.

Las señales importan. Los militares chilenos no pueden ser meros espectadores de la barbarie que pasa en Gaza. Hay poca esperanza que vaya a haber cambios mientras esté Netanyahu. 400 mil familias en Chile son de origen palestino y tienen nuestra solidaridad @ComPalestinaCL pic.twitter.com/gItshBH383 — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) May 28, 2025

Por su parte, el grupo Parlamentario Chile–Israel, instancia que agrupa a 46 congresistas, criticó la decisión del Ejecutivo al calificarla como “desproporcionada y parcial”. Además, aseguraron que la acción “debilita no solo nuestra política exterior sino también nuestros vínculos desde la perspectiva de la Defensa”.

Consultado si la decisión de retirar a los agregados militares es la antesala a romper relaciones con Israel, Elizalde aseveró que “no es prudente especular las decisiones que vaya tomando el Gobierno y por tanto, lo que se puede informar es esta decisión precisa, que está acompañada por el llamado que hizo el embajador de Chile en Israel hace ya bastante tiempo, para informar”.