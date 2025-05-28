Cuarto Juzgado de Garantía mantiene prisión preventiva para Luis Hermosilla: desestimaron estado de salud del abogado

A las 9 horas de este miércoles arribó el abogado Juan Pablo Hermosilla al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para una nueva revisión de medidas cautelares de su hermano, el abogado penalista Luis Hermosilla, por el “Caso Audios”. La intención de la defensa era lograr un cambio en la prisión preventiva que pesa sobre el principal protagonista del caso de presunta corrupción y sobornos a funcionarios públicos, la cuál ya se extiende por 9 meses.

Luego de una extensa sesión, donde expusieron tanto la parte defensora como desde la Fiscalía, el Cuarto Juzgado de Garantía rechazó los argumentos de Juan Pablo Hermosilla respecto de los “graves problemas de salud” de su hermano y mantuvo la prisión preventiva contra el penalista.

La magistrada Andrea Osorio, a raíz de recientes antecedentes surgidos en el caso, manifestó que “su libertad sigue siendo un peligro para la sociedad”. “Aunque disminuido porque socialmente y públicamente la imagen del señor Hermosilla se ha visto disminuida al máximo”, señaló.

La audiencia de revisión de cautelares estaba programada en un comienzo para mediados de junio. No obstante, luego de una descomposición que sufrió el jurista hace unos días, que lo tuvo internado en el hospital penitenciario, el tribunal decidió aceptar la petición de adelantar la audiencia presentada por la defensa de Hermosilla.

Es más, el estado de salud fue uno de los principales argumentos presentados por Juan Pablo Hermosilla en busca de obtener una medida cautelar menor. Cabe recordar que el pasado 20 de marzo se le había rebajado la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario total, lo que fue revocado posteriormente por la Corte de Apelaciones el 31 de marzo, reingresando así el abogado al anexo de Capitán Yáber.

“El está más o menos”, fue lo que comentó en su llegada al centro de justicia el abogado defensor Juan Pablo Hermosilla. Serían al menos dos episodios de alza de presión cardíaca los que habría sufrido el penalista en los últimos días.

Estos cuadros de salud de Luis Hermosilla revelaron además una relación con Manuel Monsalve, con quien compartía prisión preventiva, ya que el exsubsecretario, médico de profesión, fue quien le ayudó en su deterioro. Juan Pablo Hermosilla relató que para su hermano fue “tranquilizador tener a un médico en la pieza de al lado que le permitiera tomar las medidas necesarias mientras llamaban a los enfermeros”.

Por otro lado, aseguró que “no es necesaria la prisión de Luis” sobre la medida cauteral que recae sobre su figura. “Estamos sosteniendo que esto está poniendo en riesgo grave la salud de Luis, ya no por una cuestión teórica como antes, sino por un evento que tu lugar hace una semana”, mencionó.

Respecto de los plazos de la investigación contra Luis Hermosilla, su abogado defensor sostuvo que “se amplió el plazo, a lo mejor la Fiscalía va a pedir de nuevo ampliación de plazo, pero estamos pronto al cierre de la investigación”. “Lo que es muy bueno porque significa que vamos a llegar a los juicios orales que son los más importantes”, apuntó.