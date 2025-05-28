Irací Hassler y el cierre del caso Sierra Bella: “La ultraderecha ha utilizado estas herramientas jurídicas para lograr ganancias políticas”

El cierre del caso Sierra Bella, tras dos años de investigación y que concluyeron en la ausencia de pruebas de delito por parte del fiscal Patricio Cooper, generó una serie de reacciones. Entre ellas, las de las principales implicadas en el caso.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, entregó su versión luego del término de la investigación. “Estoy contenta, en el sentido de que se cierra un proceso bastante largo y que fue perjudicial en términos de un debate público que finalmente ya termina, a propósito de que se sostiene lo que plantee en un primer momento: que soy inocente de los cargos que me imputaron los políticos del Partido Republicano”, mencionó de entrada la comunista.

En la instancia, ahondó en las consecuencias que la investigación en su contra tuvo en la opinión pública en las recientes elecciones municipales. “Calcular exactamente cuál es el nivel del daño no es algo que pueda ser sencillo de realizar. Sin embargo, hay algunos elementos que son claros: hubo daño y esto tardó demasiado tiempo. Demoraron más de un año y medio en la revisión de mi celular, el que había entregado voluntariamente”, señaló Hassler, apuntando a que dicha revisión de su teléfono solo implicó las conocidas filtraciones de chats con Karol Cariola.

También señaló el uso del sistema judicial para fines políticos por parte del republicanos, lo que ha denunciado desde el comienzo de la investigación. “Aquí hay responsabilidad del Partido Republicano, de sus diputados, tanto quienes presentaron la querella en este caso, como también probablemente otros. Sé que hay uno en particular que probablemente quería buscar alguna afectación a propósito de que tiene una deuda pendiente con el Municipio de Santiago, que la hice ver varias veces y no solo públicamente sino que con acciones judiciales”, expuso Hassler acerca del diputado Agustín Romero.

“La ultraderecha en nuestro país ha utilizado estas herramientas jurídicas para lograr ganancias políticas pequeñas o grandes, y eso no corresponde. Hoy me pasó a mí, pero son situaciones que han ocurrido en Chile y el mundo y tenemos que poder abordar”, manifestó la exalcaldesa.

Por otro lado, también se refirió a las responsabilidades del fiscal Patricio Cooper ante las filtraciones de la carpeta investigativa del caso. “Presenté una querella. No puedo señalar exactamente cuál es el funcionario responsable de que se haya producido esta filtración ilegal. Esto lo tiene que determinar la investigación de la justicia, por eso está en curso la investigación por violación del secreto funcionario. Que es justamente que algún o algunos funcionarios públicos tuvieron acceso a este informe reservado, lo mal utilizaron y lo filtraron”, detalló Hassler.

“Lo que sí vi y es parte de lo que hemos señalado a la Policía de Investigaciones es que aquí no se cumplieron los protocolos establecidos para el resguardo de la información de acuerdo al instructivo que generó el fiscal nacional. Eso es lamentable porque podría haber influido en que se cuidaran de mejor manera conversaciones íntimas que no tenían relación con la investigación”, comentó.

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