Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de marzo de 2026


Jeannette Jara y la situación actual en Gaza: "Si yo fuera presidenta, suspendería las relaciones diplomáticas con Israel"

En entrevista con Tele13 Radio, la actual candidata presidencial del PC abordó el conflicto bélico que sostiene dicho país con Palestina. Lo anterior, a raíz de la decisión del Gobierno de retirar a los agregados militares de su embajada en Israel.

En entrevista con Tele13 Radio, la actual candidata presidencial del PC abordó el conflicto bélico que sostiene dicho país con Palestina. Lo anterior, a raíz de la decisión del Gobierno de retirar a los agregados militares de su embajada en Israel.

Política

La situación global y la posición de las y los candidatos presidenciales respecto a los diversos conflictos que hoy se sostienen en diversos países del mundo ha sido uno de los puntos más consultados en los debates y entrevistas durante las semanas previas a las primarias.

Fue en ese contexto que Jeannette Jara, ex ministra del Trabajo y actual candidata del Partido Comunista, se refirió al conflicto bélico que actualmente se desarrolla en la franja de Gaza, y que impulsó al Gobierno a retirar a sus agregados militares desde la embajada chilena en Israel.

“En Chile, las relaciones internacionales las lleva el Presidente de la República, así que respecto a lo que él vaya o no vaya a hacer yo no voy a opinar, en lo que él decida hay que estar detrás de él y lo pienso porque son relaciones de Estado”, expresó la candidata en conversación con Tele13 Radio.

Sin embargo, añadió que, en su percepción, y si fuera gobernante, “el estado entre la guerra de Israel y Palestina amerita soluciones más radicales, así que yo estaría disponible para suspender relaciones diplomáticas con Israel”.

La situación es demasiado grave y no tomar medidas también es complejo, hay muchos niños que están en riesgo de inanición y esto va a agarrando un calibre en cual la posibilidad de un genocidio se va configurando de una forma mucho más clara. No es posible hacer como que nada ha pasado”, sumó Jara. Lo anterior, concluyendo que “si yo fuera presidenta suspendería las relaciones diplomáticas con Israel“.

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