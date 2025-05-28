José Miguel Ahumada y eventual incorporación de Chile al BRICS: "Estoy de acuerdo con ser parte directamente"

La carrera presidencial ha vuelto abrir el debate sobre si nuestro país debería ser parte del BRICS, foro político y económico internacional que busca servir como una plataforma de coordinación y cooperación entre países emergentes.

Para desentrañar este debate es que conversamos en la primera edición de Radioanálisis con el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y académico de la Universidad de Chile, José Miguel Ahumada. “Se está ampliando el número de participantes y ha estado creciendo radicalmente en este último tiempo“, señaló el experto sobre este espacio, donde participan Brasil, China, India, Rusia, Sudáfrica.

“Fíjate que en 1995 los países (que actualmente son) miembros del BRICS representaban alrededor de un 17% de la producción global. Hoy es el 35%, mientras que el G7 cayó de 1995 a la actualidad de un 45% a un 30%. O sea, es un bloque que incluye economías que están expandiéndose considerablemente y en el cual Chile tiene nexos muy fuertes“, puntualizó el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.

Así, el académico destacó que China es nuestro principal socio comercial, que India es un mercado al que Chile quiere entrar y que Sudáfrica es la puerta de entrada a África. “Veo un conjunto de complementariedades en términos de la relación entre Chile y el BRICS“, afirmó en esa línea.

“El BRICS tiene otras cualidades, como que también cuenta con una cierta institucionalidad para estimular el desarrollo de los países, tiene un banco del desarrollo que está compitiendo con las bancas tradicionales y que colabora para financiar proyectos de infraestructura, de estímulo a ciertos sectores económicos que hoy día Chile urgentemente necesita”, complementó.

Sobre si acercarse o sumarse al BRICS, Ahumada aseveró que “un acercamiento inicial es una señal correcta dada el escenario actual” y agregó que “en general estoy de acuerdo con ser parte del BRICS directamente“.

Consultado sobre la existencia de una contradicción entre ser miembro del BRICS y estar en otros espacios como la OCDE, la ex autoridad aseguró “que no es correcto“. Asimismo, enfatizó que dentro de la estrategia política y económica de Chile “tiene que estar hoy, particularmente en un escenario tan convulso como el actual, la multipertenencia. Diversificar nuestras pertenencias con diferentes bloques económicos”.

“Hoy Estados Unidos es el que está golpeando la mesa y unilateralmente quebrando los acuerdos comerciales que promovió en su momento, incluido con Chile, no nos olvidemos. Entonces, en este escenario, creo que diversificar las pertenencias y fortalecer los lazos con diferentes bloques es un mecanismo de protección mucho más correcto que sencillamente quedarnos esperando a ver si pasa la crisis“, complementó.

Acerca de los debates de la primaria oficialista y las declaraciones de Carolina Tohá, quien sostuvo que ser parte del BRICS sería apoyar la invasión de Rusia a Ucrania, Ahumada recordó que cuando Ricardo Lagos estaba negociando el tratado de libre comercio con Estados Unidos se opuso a la invasión del gigante norteamericano a Irak: “No implica en sentido alguno un apoyo a esa invasión rusa”.

En esa línea, puntualizó que Brasil ha manifestado su rechazo a la guerra y es miembro del BRICS: “Es comparar peras con manzana. El otro punto es que también está la India, que es la democracia más grande del mundo, está Brasil, que es un régimen democrático y con los cuales nosotros tenemos lazos bastante fuertes y que queremos seguir profundizando. Entonces, recapitulando, yo creo que ser miembro del BRICS o colaborar con el BRICS no implica en sentido alguno apoyar la invasión de Rusia a Ucrania, como ya lo ha demostrado nuestra historia en política comercial con el ejemplo de Ricardo Lagos, en relación al tratado de libre comercio con Estados Unidos”.