La imagen del universo ‘más profunda hasta la fecha’, revelada por el telescopio James Webb

“Gracias al efecto de lente gravitacional, estas observaciones revelan las primeras galaxias y estrellas que se formaron durante los primeros mil millones de años de la historia del universo”, señaló el organismo de investigación francés en un comunicado.

La nueva imagen requirió más de 120 horas de observación, lo que supone el periodo más largo durante el cual el JWST se centró en un único objetivo.

También se trata de la imagen “más profunda obtenida de James Webb sobre un único objetivo”, según la ESA.

En el brillante centro de la imagen se encuentra Abell S1063, un enorme cúmulo de galaxias situado a 4.500 millones de años luz de la Tierra.

Estos gigantescos objetos celestes pueden curvar la luz de los objetos que se encuentran detrás de ellos, creando una especie de lupa cósmica conocida como “lente gravitacional“.

Son los “arcos deformados” que rotan alrededor de Abell S1063 los que interesan a los científicos, explicó la ESA en su comunicado.

Dado que mirar lejos en el universo también significa retroceder en el tiempo, esperan comprender cómo se formaron las primeras galaxias, durante un periodo conocido como el “amanecer cósmico“, cuando el universo sólo tenía unos pocos millones de años.