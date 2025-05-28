La U desperdició la ventaja numérica y se despidió con caída de la Libertadores

Un amargo final tuvo la aventura de Universidad de Chile en la Copa Libertadores. El elenco nacional no pudo ante un Botafogo que jugó con diez futbolistas por más de una hora y se impuso por la cuenta mínima en el estadio Olímpico Nilson Santos, sentenciando la eliminación del representativo criollo.

La goleada propinada en la fecha anterior a Carabobo reavivó la ilusión del conjunto azul, al cual le bastaba con empatar para timbrar su boleto a la siguiente fase, lo cual suponía además dejar fuera de competición al cuadro brasileño, actual monarca del torneo.

Para este propósito, el técnico Gustavo Álvarez movió las piezas y tras perder con suplentes ante Deportes Limache, alineó una oncena estelar, salvo por las ausencias de Matías Zaldivia y Rodrigo Contreras, que a su vez permitieron el ingreso de Nicolás Ramírez y Leandro Fernández.

De todas maneras, el duelo no arrancó de la manera que pretendía la visita, ya que los cariocas se apoderaron de la pelota y no le dieron espacios al rival. Sin embargo, se encendió una pequeña luz de esperanza para los universitarios en el minuto 27, cuando el árbitro Andrés Rojas, luego de una larga revisión en el VAR, expulsó al defensa Jair Cunha.

Pero el combinado chileno fue incapaz de aprovechar esta superioridad numérica y el dueño de casa no tardó en ponerse en ventaja. Artur capturó un rebote y habilitó de inmediato a Jefferson Savarino, quien desbordó por derecha y envió un centro para Igor Jesus, quien se anticipó al portero Gabriel Castellón y marcó de cabeza el 1-0 (38’).

Parecía que a la U se le venía la noche en complemento, ya que poco después de un remate de Charles Aránguiz que se estrelló en el larguero (49′), Artur estiró las cifras para los locales. Afortunadamente para la escuadra estudiantil, el colegiado fue llamado nuevamente al monitor y anuló la anotación por una mano de Jesus en el armado de la jugada (56’).

Con más ganas que fútbol, el forastero se instaló por momentos en campo del Fogao y recién sobre el final tuvo un par de aproximaciones que Nicolás Guerra no supo concretar (79’ y 85’), y los pupilos de Álvarez terminaron firmando un resultado adverso que puso fin al sueño de los octavos de final.

Con la caída de este martes, sumado a la victoria de Estudiantes de La Plata sobre Carabobo, el Romántico Viajero bajó al tercer puesto de su zona con diez puntos, dos menos que Botafogo y el “Pincharrata“, y sentenció su eliminación del certamen, teniendo que conformarse con disputar los playoffs de Copa Sudamericana.

Mientras espera por conocer a su próximo adversario en el plano internacional, Universidad de Chile volverá a la acción este sábado por la Liga de Primera, donde intentará volver a los abrazos cuando reciba a O’Higgins en el estadio Nacional.