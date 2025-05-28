"No deben seguir siendo tratadas como criminales": Gobierno ingresa proyecto de aborto legal con plazo de 14 semanas

Este miércoles el Gobierno hará ingreso oficial del proyecto de aborto legal a la Cámara de Diputadas y Diputados. Los detalles fueron entregados por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y los secretarios de Estado, Álvaro Elizalde (Interior), Ximena Aguilera (Salud) y Jaime Gajardo (Justicia).

Según informaron, el plazo máximo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo será de 14 semanas, siguiendo modelos internacionales como el español, alemán y argentino. Esto, por recomendaciones clínicas y para mantener la seguridad del procedimiento. Además, la prestación se dará hasta las 12 semanas en la atención primaria, es decir, consultorios, Cesfam y postas, siempre que las condiciones lo permitan. Pasado dicho límite, se atenderá en la red hospitalaria.

“Queremos que sepan que el Gobierno de Chile considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales ni perseguidas penalmente, sino que por el contrario, debemos abrir la salud pública para esto. Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales. Ninguna mujer se embaraza para abortar”, afirmó Orellana.

En esa línea, llamó “a quienes apoyamos que esto sea una materia de salud pública, los invito a que demos un debate respetuoso. Las encuestas lo muestran, no hay nadie que sea dueño de la opinión pública en este tema“.

En base a proyecciones del Ministerio de Salud, el costo financiero de la iniciativa será de 2 mil 600 millones (pesos) destinado a la provisión de medicamentos necesarios para la interrupción y a recursos humanos. No se innovará en objeción de conciencia personal ni institucional.

En el Congreso el trámite será adverso. Por tanto, desde el Gobierno enfatizaron que lo presentado hoy es un marco inicial que puede ser flexibilizado, es decir, abriendo la puerta a que pueda los plazos puedan acortarse según el ambiente en el Parlamento. “Vamos a estar dispuestas a dialogar y a llegar a acuerdos“, sostuvo.