"Que se vea más allá de temas ideológicos y religiosos": organizaciones feministas instan a que proyecto de aborto legal pueda ser debatido

Casi un año después de haber sido anunciado en la pasada Cuenta Pública, el Gobierno oficializó este miércoles el ingreso del proyecto que busca permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas.

La iniciativa, pese a no haber iniciado su trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas, ya cuenta con la venia y la resistencia de distintos sectores políticos. Sin embargo, desde las organizaciones de mujeres el anuncio fue aplaudido.

Priscila González, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, afirmó que se trata de un “tema histórico, una deuda que tiene la democracia para con las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Hoy los abortos son una realidad, las mujeres buscan formas de realizarse un aborto, aunque exista la prohibición por fuera de las tres causales. Tenemos derecho a tener un proyecto de vida en el cual la maternidad sea una opción y no una imposición“.

“Seguir limitando nuestros derechos solo profundiza la desigualdad. Las que tienen recursos pueden hacerse un aborto, ya sea yendo a otro país o accediendo al mercado clandestino, donde los precios para conseguir medicamentos para abortar son muy altos y se juega con la vida y con la seguridad de las mujeres, mientras que quienes no tienen la posibilidad de acceder a uno no pueden ejercer su autonomía”, señaló.

Respecto a la posibilidad de manifestaciones para acompañar el debate, González dijo: “No descartamos convocar a nuevas movilizaciones, ya que esa es la única herramienta que nosotras tenemos como organizaciones sociales. Llamar a movilizarnos y, por lo tanto, que quienes tienen en sus manos la decisión puedan observar que esto no es una demanda de nicho, que esto no es una demanda minoritaria, esto es preocuparse por la realidad del 50% de la población y más”.

Por su parte, Laura Bartolotti, abogada y encargada de incidencia de Corporación Humanas, valoró el ingreso del proyecto sentenciando que “sabemos y estamos muy conscientes que el debate en torno del aborto es una circunstancia y es un proceso político largo. Se puede hacer la analogía, por ejemplo, cuando las sufragistas estaban luchando por el derecho a voto universal. Entonces, no nos parece desafortunado que se haya hecho en este momento“.

“Esperamos que la clase política, los parlamentarios y las parlamentarias hagan un gesto democrático y de empatía con las mujeres que sufren producto de someterse a abortos clandestinos, que se discuta el tema, que se vea más allá de temas religiosos y ideológicos y, en ese sentido, nos parece igual muy positivo que se esté cumpliendo en este momento ese compromiso presidencial”, sostuvo.

En esa línea, declaró que “en otros países que han legislado sobre el aborto se ve, al contrario de lo que señalan algunos grupos anti derechos sexuales y reproductivos, que baja notablemente la cantidad de abortos realizados porque las mujeres y niñas tienen más acceso a información, más acceso a anticonceptivos, más acceso a atenciones de salud”.

Por último, desde Corporación Miles, Luz Reidel, subdirectora de incidencia, dijo observar con esperanza y entusiasmo el que “hoy día se abra un diálogo que esperamos sea democrático, honesto, con altura de miras y basado en la evidencia científica para que a quienes les corresponde tomar la decisión al respecto lo hagan pensando en las políticas públicas que afectan o benefician a todas las personas y no solo eventualmente en convicciones individuales”.

“Creemos que esto refleja además un esfuerzo importante que hemos realizado no solo desde Corporación Miles, sino en muchas organizaciones durante décadas, pero con mayor intensidad en el último año para empujar la presentación de este proyecto porque además que es fundamental para la vida de las personas que habitamos en este país”, agregó.

Así, indicó que “entendemos que cualquiera de los detalles que se ha revelado hasta ahora se encuentra inserto en un contexto que es más amplio, que dice relación con un proyecto de ley en todas sus partes y, por lo tanto, esperaremos a conocer el contenido íntegro de este proyecto para efectos de poder pronunciarnos respecto del fondo”.