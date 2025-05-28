Tras reunión entre Merz y Zelensky: Alemania se compromete a ayudar a Ucrania en la producción de misiles de largo alcance

Una sorpresiva visita a Berlín realizó este miércoles el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, en que el mandatario y el canciller alemán, Friedrich Merz, anunciaron la intensificación de los lazos entre los dos países.

Luego de un almuerzo de trabajo en las dependencias de la Cancillería Federal alemana, los jefes de gobierno realizaron una conferencia de prensa conjunta en la que señalaron que ya están pensando en lo que será su cooperación económica después de que termine la guerra en Ucrania.

Sin embargo, el pronunciamiento más importante lo realizó Merz, cuando afirmó que el apoyo financiero a este país, para que enfrente a Rusia, continuará y se reforzará.

Pese a que no entregó mayores detalles al respecto, Merz indicó que habrá un respaldo adicional en materia de armas, para que proyectiles de largo alcance sean producidos en la propia Ucrania.

De esta manera, aún no se aclara si es que se entregarán o no misiles alemanes Taurus, tal como él mismo Merz lo exigió cuando no era canciller.

“Nuestros ministros de Defensa firmarán hoy un memorándum de entendimiento sobre la adquisición de sistemas de armas de largo alcance de fabricación ucraniana. De esta manera, Ucrania podrá defenderse plenamente, incluso contra objetivos militares fuera de su territorio nacional. Esta es una buena noticia”, aseguró Merz.

Los mandatarios además abordaron los esfuerzos diplomáticos que se están realizando para terminar con la guerra. Ambos se mostraron llanos a dialogar con Rusia en cualquier instancia y Merz agradeció las consideraciones que ha tenido los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que las conversaciones ocurran.

En contraste, tanto el mandatario alemán como el ucraniano criticaron a Vladimir Putin por lo que consideran, ha sido una falta de disposición y un intento por ganar tiempo por parte del presidente de Rusia. “Constantemente están buscando razones para no termine la guerra”, acusó Zelensky.

Gilberto Aranda: “La voluntad del Kremlin es seguir lo más posible este conflicto armado”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis y consultado sobre la postura que ha adoptado Putin, el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, señaló que se debe a su convencimiento de que está ganando la guerra contra Ucrania.

A su juicio, “no hay muchas intenciones de plantear una tregua ahora que se ve la victoria, no sé si al alcance de la mano, pero no tan lejana como hace un año atrás”.

“Yo creo que la voluntad del Kremlin es seguir lo más posible este conflicto armado, para, por ejemplo, obtener mayores beneficios territoriales”, dijo Aranda.

El académico además apuntó que el actual escenario deja en evidencia que las promesas de Donald Trump de acabar rápidamente con el conflicto bélico eran vacías. “Queda claro, ya hace mucho rato, después de más de tres meses de administración Trump, que la idea de terminar esta guerra en 24 horas era simplemente propaganda. Era imposible que después de dos años y medio de guerra eso se llevara a cabo de forma tan rápido”, aseveró.