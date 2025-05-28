Tribunal Supremo Electoral de Bolivia impide inscripción de candidatura de Evo Morales

El Partido Nacional Boliviano (Pan-Bol) denunció que fue impedido de inscribir a sus candidatos en las elecciones que celebra el país latinoamericano a mediados de agosto, incluyendo al inhabilitado expresidente Evo Morales.

“Denunciamos públicamente que no nos han permitido ingresar la documentación para solicitar la credencial para poder inscribir a nuestros candidatos; en ese sentido el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no nos permite ejercer nuestro derecho político a nivel nacional”, señaló la líder de Pan-Bol, Ruth Nina, en declaraciones al diario El Deber.

Por su parte, la entidad electoral informó que no ha podido aceptar la solicitud de Pan-Bol porque finalizó el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones del próximo 17 de agosto, según recogió la agencia de noticias estatal ABI.

Cabe destacar que la formación política fue eliminada del registro del TSE por no alcanzar el 3% de los votos en las elecciones de 2020, como establece la ley electoral boliviana. El exmandatario intentó presentarse como candidato a la presidencia con Pan-Bol, después de que el Frente para la Victoria (FPV) también perdiera su personalidad jurídica por el mismo motivo.

Además, hace una semana, el TSE aseguró que su partido, Evo Pueblo, tampoco puede inscribir candidatos puesto que “no existe”. “Ni siquiera esta organización ha solicitado el trámite de personalidad jurídica”, señaló el órgano.

En respuesta a la imposibilidad de registrar a Morales, cientos de sus seguidores han marchado hacia la capital boliviana, La Paz, dirigiéndose a las inmediaciones del TSE para forzar su candidatura.