Universidad de Chile lidera el lanzamiento de los Juegos Nacionales Universitarios 2025

La Casa Central de la Universidad de Chile fue sede del lanzamiento oficial de los Juegos Nacionales Universitarios Santiago 2025. Actividad dirigida por la Federación Nacional Universitaria de Deportes (FENAUDE) y que contó con la participación del ministro del Deporte, Jaime Pizarro; autoridades de las universidades de la Región Metropolitana y delegaciones de deportistas.

Cabe recordar que los Juegos 2025 marcan un hito en el deporte universitario chileno, al reunir a más de 2 mil 500 estudiantes provinientes de más de 25 instituciones públicas y privadas del país. Este evento, organizado por FENAUDE, busca no solo promover la competencia, sino también fortalecer la vida universitaria, la salud y el compañerismo a través del deporte.

En ese sentido, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó la importancia de fomentar la actividad física en un contexto donde “los índices de sedentarismo y malnutrición en jóvenes son preocupantes”.

“Hoy día nosotros tenemos un gran desafío junto al Ministerio de Salud y de Educación. Ahí se suma Deporte para, entre otras cosas, que niños y niñas en edad escolar cumplan con la recomendación y tengamos 60 minutos diarios de actividad física y deporte”, señaló el secretario de Estado.

El ministro también subrayó dos datos que considera especialmente relevantes. El primero de ellos tiene que ver con el “aumento de quienes están como practicantes ocasionales de deporte. Ese nivel intermedio es el que tenemos que empujar para que efectivamente cumplamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Creo que ahí tenemos un gran desafío”.

“Lo segundo tiene relación con lo que aquí estamos viendo, y es que quienes han practicado o se sumaron a esta práctica lo hacen a través de organizaciones deportivas. Es por eso que cuando una organización deportiva sigue generando un núcleo de desarrollo, es muy valioso para la práctica y también para generar actividad sistemática”, concluyó.

Por su parte, el presidente Nacional de la FENAUDE, Gernot Hecht, mencionó que “el deporte tiene que ser una tremenda herramienta para transformar personas“.

“Tenemos que desarrollarlo más. Queremos que nuestros estudiantes en general tengan la posibilidad de realizar actividad física. Queremos que este eslabón de la educación superior sea el que conecte y contribuya al cambio cultural del país. Esto es muy importante y desde FENAUDE estamos convencidos de que este es el camino”, senteció.

En esa misma línea, el director de Deportes de la Universidad de Chile, Dylan Padilla, explicó que la actividad deportiva trasciende a nivel social, cohesiona, une y, además, entrega herramientas para “poder ser amigos para toda la vida”.

“En general, cumple una misión mucho más allá de mantenernos saludables a nivel físico y mental, sino que también son un instrumento para la sociedad y para poder unirnos en este Chile que tanto queremos que siga creciendo”, expresó.

Como representante de los deportistas, la seleccionada nacional de atletismo y estudiante de nuestra casa de estudios, Antonia Ramírez, sostuvo que estas competencias representan una valiosa oportunidad.

“Estas instancias son el paso para clasificar a competencias de nivel internacional y así representar a las universidades en las distintas disciplinas y a Chile, y eso es lo que nos emociona y nos llena de orgullo”, dijo.

“He participado por Chile y es una experiencia muy distinta y grata. Para los Juegos Nacionales Universitarios, como ya se mencionó anteriormente, existen más de 2 mil 500 deportistas en competencia, lo que genera un ambiente esencial y especial que, para mí, está relacionado con el rendimiento”, añadió.

Este año, ocho universidades de la Región Metropolitana se unieron para organizar los juegos. Colaboración que refleja un esfuerzo conjunto por revitalizar el deporte universitario tras la interrupción causada por la pandemia.

El evento se desarrollará entre el 4 y el 16 de octubre, con competencias en 13 disciplinas, incluyendo atletismo, natación, judo, rugby, futsal, básquetbol 3×3, levantamiento de pesas, entre otras. Las sedes estarán distribuidas en distintos campus universitarios de Santiago, como San Carlos de Apoquindo, Antumapu, USACH, UMCE y la Ciudad Deportiva de la Universidad San Sebastián.

Además de las competencias deportivas, los Juegos incluirán actividades culturales, de extensión y de bienestar, promoviendo el encuentro entre estudiantes de distintas regiones. Actualmente, delegaciones chilenas participan en torneos como el FISU América del Básquetbol 3×3 en Brasil y se preparan para los Juegos Mundiales Universitarios en Alemania, lo que demuestra el alto nivel y compromiso de los deportistas universitarios.