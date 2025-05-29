Abuso de licencias: Colmed anuncia que llevará a los "tribunales de ética" a los médicos implicados

El uso indebido de licencias médicas es un problema que preocupa a las autoridades y también al Colegio Médico, quienes durante esta mañana abordaron la situación de los profesionales que estarían implicados en la emisión de licencias falsas y presentaron distintas acciones a tomar como gremio.

Encabezados por su presidenta, Anamaría Arriagada, desde el Colmed llamaron en primer lugar a no perder de vista la importancia de licencias médicas para las personas. “Nos preocupa porque la licencia es ante todo un instrumento que es parte del acto médico, es un derecho de los trabajadores enfermos al reposo”, manifestó la dirigenta del Colegio Médico.

Además, señaló con preocupación cómo el mal uso de las licencias médicas afecta a los recursos públicos, al igual que la confianza en la profesión de los médicos. Junto con una autocrítica, Arriagada recalcó que ya venían trabajando en la problemática en los últimos años pero que, tras conocerse el informe de Contraloría, redoblaron las medidas.

“Hemos oficiado al Ministerio de Salud y también a Contraloría para conocer los datos de los médicos que están implicados en estas situaciones”, anunció la presidenta del Colegio Médico. Esto, con la finalidad de “trasladarlos a procesos en los tribunales de ética”.

La dirigenta explicó que no es necesario el resultado de los sumario actualmente en curso por los distintos servicios públicos, pues los tribunales de ética son entes autónomos y tienen la posibilidad de llevar el proceso en paralelo para determinar culpabilidades. “Un sumario podría no dar ninguna sanción y, sin embargo, éticamente el doctor o doctora pudiera ser materia del fondo de un castigo ético”, planteó.

Las sanciones a las que se arriesgan los implicados en la emisión de licencias falsas pueden ir “desde amonestaciones hasta finalmente la destitución como miembro de la orden colegiada”.

Por otro lado, Arriagada manifestó que la crisis con las licencias médicas supone una oportunidad para mejorar diversas aristas del sistema. A su juicio, se debe “avanzar en protocolizar el reposo”. “También hay que avanzar en el diseño del sistema. En ciertas inequidades que hay hoy día. Tendremos que analizar los días de carencia, también los diferentes entes que regulan”, señaló.