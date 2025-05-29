"Actuó de mala fe": gobierno metropolitano emplaza a aseguradora ASPOR a pagar pólizas del programa Quédate

Este jueves el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a representantes de todas las bancadas del Consejo Regional, emplazó a la aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR), exigiendo la restitución inmediata de más de mil millones de pesos correspondientes al programa “Quédate”.

Dicha iniciativa estaba destinada a la prevención del suicidio y el fortalecimiento de la salud mental. De hecho, en el año 2023 fue reconocida por el premio Sana Mente de CNN Chile.

Los recursos fueron entregados a la Fundación ProCultura para que ejecutara el programa, junto a otras cinco fundaciones. Bajo la expresa solicitud del Gobierno Regional de Santiago (GORE) de que se transfirieran los fondos, ProCultura contrató pólizas de seguro con ASPOR para garantizar el uso correcto de los fondos.

En noviembre de 2023, el GORE puso término anticipado al convenio con la fundación, debido a incumplimientos contractuales, entre ellos la no entrega de información bancaria obligatoria. Esto ocurrió en medio del escándalo nacional por los convenios entre fundaciones y el Estado.

Para resguardar los recursos públicos, el gobierno regional exigió a ProCultura contratar pólizas de garantía por el 100% del monto transferido, equivalentes a más de 31 mil UF.

Sin embargo, al intentar hacer efectivas estas garantías, ASPOR presentó una medida judicial que impidió temporalmente el cobro, lo que derivó en una disputa legal que ya se extiende por más de un año y medio. A la fecha, existen tres causas judiciales en curso entre el GORE, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la aseguradora.

El gobernador Orrego, fue enfático en decir que: “La compañía de seguros ASPOR actuó de mala fe y también de manera ilegal. Por eso le reiteramos el llamado a que pague la indemnización al Gobierno de Santiago, producto del incumplimiento del convenio”.

En representación del Consejo Regional, la jefa de la bancada de Renovación Nacional y presidenta de la Comisión de Coordinación, Valeria Ponti, mencionó que la aseguradora debe solucionar el problema a la brevedad y restituir los recursos para “impulsar nuevas iniciativas en beneficio de los más vulnerables”.

“En mi rol como presidenta de la Comisión de Coordinación, donde están representadas las seis bancadas que integran el CORE, desde la oposición hasta el oficialismo, quiero condenar el actuar de ASPOR. Esta aseguradora debe responder por los recursos que le pertenecen a los santiaguinos”, sostuvo.

En tanto, el jefe jurídico del GORE de la Región Metropolitana, Israel Chamorro, explicó que de acuerdo con lo estipulado por el Código de Comercio, este tipo de pólizas “deben ser pagadas a primer requerimiento y son de ejecución inmediata”.

Además, como gobierno regional recalcaron que ASPOR no solo firmó el contrato original, sino que renovó la póliza en octubre de 2023, en pleno conocimiento del programa y su ejecución. “No pueden decir ahora que el programa no existía, cuando ellos mismos lo aseguraron por más de un año”, criticó Orrego.

En julio de 2024, la CMF multó a la aseguradora con mil UF por incumplir la normativa de pólizas a primer requerimiento. A raíz de aquello, el GORE emitió una circular advirtiendo a otras entidades públicas sobre los riesgos de contratar con esta aseguradora.

Orrego hizo un llamado a la Asociación de Aseguradoras de Chile a pronunciarse, advirtiendo que, si este tipo de instrumentos pierden validez, se debilita la fe pública y se pone en riesgo la competitividad en proyectos del Estado.