Avanzar con esperanza: interrupción voluntaria del embarazo en la agenda de derechos

Estimado Director:
El debate sobre el aborto ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda política. Y digo “política” porque, para las mujeres, este siempre ha sido un tema ligado a su salud sexual y reproductiva. La reciente presentación de una propuesta legislativa que va más allá de las tres causales ya establecidas ha reavivado opiniones, discusiones y argumentos que nos recuerdan la importancia de la democracia y la necesidad de cuestionar, informarnos, debatir y comprender.
Quienes estamos a favor de la vida, de los derechos de las mujeres, de la salud y de la libertad, apoyamos la interrupción voluntaria del embarazo legal. Por esto, esperamos que el debate en el Congreso se desarrolle sin falacias, con argumentos basados en evidencia y con la altura que exige una discusión legislativa de este nivel.
La presentación de este proyecto de ley es un paso importante para abrir una conversación que necesitamos tener, y es, sin duda, una prioridad para las mujeres, a pesar de lo que han afirmado algunas candidatas y candidatos a la presidencia.
Tenemos la esperanza de que este proyecto de ley marque un avance, y no un retroceso ni una pérdida de los derechos que tanto nos ha costado conquistar. En Derechos siempre avanzar.
Débora Solís, directora ejecutiva de APROFA.
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