Boicot a la industria de la muerte israelí

El mundo entero es testigo de más de 19 meses del primer genocidio en nuestra historia donde las víctimas graban y documentan su propia destrucción, en vivo y en directo. Después de observar cientos de miles de videos, fotografías y relatos sobre las atrocidades que Israel está perpetrando contra 2.3 millones de Palestinos atrapados en Gaza, a veces pensamos que nada puede llegar a superar el horror que estamos viendo. Y, sin embargo, Israel sigue superando sus excesos de violencia.

Gozando de las más avanzadas tecnologías de la muerte, Israel lanzó, en tan solo los primeros 13 meses de este genocidio, 85.000 toneladas de bombas sobre la pequeña y asediada franja de Gaza, excediendo el total de bombas que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. Israel ha usado el fósforo blanco, un arma extremadamente cruel que causa daños irreparables, contra población civil desarmada, y ha disparado ráfagas de balas desde sus drones en el aire a las niñas y niños palestinos que sobreviven a los bombardeos, para asegurarse de matarlos.

Otras de las armas más crueles que ha usado Israel han sido el hambre y la propagación de enfermades infeccionas a través del agua contaminada, ambas crisis perfectamente calculadas por la potencia ocupante para destruir a la población palestina. Y mientras Trump y el estado de Israel abren la frontera para dejar entrar a la Gaza Humanitarian Foundation, que sólo sirve para despolitizar la causa palestina, reducirla a una cuestión meramente humanitaria, e intentar salvar al sionismo como sistema, no debemos olvidar nuestro rol en esta realidad.

A pesar de la impotencia y desesperación que podemos sentir frente a estas atrocidades, lo cierto es que contamos con las herramientas necesarias para dejar de mantener a este estado criminal infanticida y acabar con sus crímenes. La herramienta se llama BDS, que significa Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel, y es una campaña internacional que el pueblo palestino organizado en una coalición de más de 170 organizaciones civiles lanzó el año 2005 para conseguir que los pueblos del mundo pongan presión a sus estados y gobiernos para cortar los vínculos con el estado criminal de Israel. Esta campaña funciona, pero requiere de nuestra disciplina, de la articulación colectiva y un compromiso estable.

Existen diversas formas de aplicar el boicot a Israel, entre ellas las campañas de boicot económico dirigido a empresas que están directamente implicadas en los crímenes de Israel, tales como Hewlett Packard, Axa, Reebok, Chevron y Coca-Cola. Las empresas que entran en la lista prioritaria de blancos de boicot lo hacen porque sus negocios ayudan directamente a sostener el sistema de colonización de asentamientos israelí, como también sus crímenes de apartheid y genocidio. Aplicar el boicot a objetivos específicos y bien definidos, en vez de boicotear a cientos de marcas, es fundamental porque nos ayuda a conseguir el impacto que deseamos.

Por otro lado, están las campañas de boicot a las universidades israelíes. Como instituciones académicas del proyecto colonial-genocida israelí, las universidades han trabajado continuamente, desde el momento de su fundación hasta el día de hoy, en desarrollar tecnologías bélicas para perseguir, controlar y matar a los palestinos. En consecuencia, las universidades israelíes solo apoyan las líneas de investigación que están alineadas con los intereses del sionismo, su ideología, su racismo, y su historia sesgada, y de esta forma también violan la libertad de expresión de todas las voces disidentes palestinas (académicas y estudiantiles), silenciándolas, amenazándolas y reprimiéndolas. El proyecto colonial de asentamientos israelí es un proyecto que busca reemplazar a la población nativa (palestina) con población invasora (judío-sionista), y sus instituciones académicas están completamente imbricadas en este proyecto político racista. Por último, ahora que en el actual genocidio Israel ha destruido todas las universidades en Gaza, y cientos de miles de estudiantes palestinos ya no pueden seguir estudiando, contamos con más razones para aplicar el boicot a las universidades israelíes.

Pero si miramos en perspectiva a todas estas instituciones y empresas, al estado de Israel y a su sociedad, vemos que hay un elemento que los une a todos, y esta es la Industria de la Muerte, es decir, su economía sostenida en la guerra y su cultura militar. Debido a que la existencia de Israel se basa en la aniquilación del pueblo indígena palestino, Israel usa al pueblo palestino cautivo en Gaza y en los bantustanes de Cisjordania como objetos de experimentación para poner a prueba sus armas antes de venderlas en el mercado internacional. Las empresas militares israelíes saben que, con cada asalto en Gaza, aumenta la demanda de contratos de armamento con otros países, lo que nos muestra que todas las masacres y el actual genocidio son un pilar fundamental para sostener la economía de Israel y fortalecerlo como potencia.

Según Tariq Dana:

“Gaza cumple un rol doble en la economía de guerra israelí, donde los actos de violencia colonial y guerra son reutilizados con propósitos operacionales y comerciales. Primero, Gaza se ha convertido en el laboratorio más grande del mundo para los asesinatos con drones y matanzas masivas, destacando su rol en la experimentación biopolítica de nuevas tecnologías de muerte. Los palestinos como sujetos de pruebas humanas representan una perturbadora forma de crueldad comercial. El uso de drones en Gaza para la vigilancia, focalización y ataques trasciende la intervención militar, mutando en un violento castigo colectivo y limpieza étnica. Segundo, Gaza funciona como una “sala de exposiciones” para las empresas militares israelíes, permitiéndoles exhibir sus nuevos productos.”

En la lista de proveedores del ejército de Chile hay 25 empresas israelíes, entre las cuales se encuentran Rafael Advanced Defense Systems, Israel Weapon Industries, Israel Aerospace Industries, y Elbit Systems. Estas empresas tienen un largo y sangriento historial en la colonización de Palestina, y todas han aportado en las masacres en Gaza, y el actual genocidio. Elbit Systems provee el 85% de los drones y equipos terrestres que Israel usa para matar palestinos, y fabrica el fósforo blanco, un arma extremadamente cruel y destructiva, que genera daños irreparables. Israel ha lanzado contra civiles palestinos y libaneses el fósforo blanco en 2008-2009, y en 2023. Elbit también fabrica bombas de racimo, que están prohibidas internacionalmente por el enorme daño que provocan. Por su parte, las armas de Rafael han sido usadas por décadas para perseguir a los palestinos, como los drones Protector que Israel usó por años para atacar a los pescadores de Gaza impidiéndoles ganarse la vida. El último dron fabricado por Rafael, llamado Orbiter 4, fue usado por primera vez en Gaza el 8 de noviembre de 2023, cuando Israel ya había asesinado a 8.500 palestinos en el actual genocidio. En cuanto a Israel Weapon Industries, esta empresa fabrica el rifle de asalto Tavor y el fusil M4 Arad que el COPE (Comando de Operaciones Especiales) utiliza para atacar a las comunidades mapuche. De acuerdo a la ONG Euro-Med monitor, en la Masacre de la Harina del 29 de febrero de 2024, donde Israel asesinó a 112 palestinos que corrían a buscar alimento de los camiones de ayuda humanitaria, e hirió a 760, Israel utilizó municiones NATO de 5,56 x 45 mm, los cuales se disparan desde fusiles Tavor, M4 y Negev, todas de la empresa Israel Weapon Industries.

La Industria de la Muerte israelí es el pegamento que aglutina todas las piezas del puzle en el sistema colonial que destruye al pueblo palestino. Su función es sostener al sistema completo, y sin esta industria la limpieza étnica del pueblo palestino no sería posible. Por esta razón es fundamental seguir exigiendo un embargo militar a Israel. La Coordinadora por Palestina y BDS Chile hicieron este llamado al presidente Boric y a la ministra Fernández en agosto de 2024, entregándoles una carta con un listado de acciones concretas que debería tomar el Estado para aplicar un embargo militar integral y alinearse con el Derecho Internacional. Todos los estados tienen la obligación de hacer todo lo posible por impedir que otro estado practique el crimen del apartheid, y para poner fin a un genocidio. En otras palabras, si Chile sigue manteniendo sus contratos con estas empresas de la Industria de la Muerte israelí, seguiremos siendo un país cómplice y facilitador de estos atroces crímenes.

El embargo militar a Israel es imperante y urgente. De nada sirven los discursos de condena si se siguen financiando a estas empresas bélicas. Chile fue uno de los 124 países que el 18 de septiembre de 2024 votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner fin a la ocupación israelí en Palestina, exigiendo que todos los estados dejen de dar apoyo a la ocupación ilegal y cancelen negocios y transferencias de armas. Estas exigencias, que fueron aprobadas con el voto de Chile, deben cumplirse porque votar a favor de sanciones sin aplicarlas no sirve de nada. Millones de vidas palestinas dependen de que los estados del mundo decidan acabar con estos vínculos criminales. Y esto incluye al estado de Chile y al presidente Gabriel Boric, quien tiene la facultad para tomar la decisión de aplicar un embargo militar. La pregunta que nos hacemos hace 17 meses es, ¿cuántos bebés más tienen que seguir muriendo de hambre y despedazados bajo los bombardeos en Gaza para que el presidente Gabriel Boric aplique el embargo militar y las sanciones económicas correspondientes a Israel? Al final será la historia la que lo juzgará, ya sea como el presidente que decidió sancionar a un estado infanticida, o que prefirió dejarlo actuar en total impunidad.