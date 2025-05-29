Colo Colo enfrenta a Bucaramanga por cierre de la fase grupal de la Libertadores

Colo Colo pone fin a su participación internacional en 2025. Este jueves el Cacique recibe a Atlético Bucaramanga a las 20:30 horas en el estadio Monumental, por la última fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.

Los albos ya están desde hace rato eliminados del torneo continental, al ubicarse en el último lugar del Grupo E, con apenas dos puntos, y tampoco tienen chances de meterse en Copa Sudamericana.

Por eso, el conjunto de Macul buscará solamente la victoria para despedirse de la mejor forma del certamen y para llevarse los 300 mil dólares que da la Conmebol por triunfo por mérito deportivo.

Para este cotejo, el técnico Jorge Almirón, ya ratificado como DT, mandaría a la cancha a Brayan Cortés; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Óscar Opazo; Tomás Alarcón (Esteban Pavez), Víctor Méndez, Vicente Pizarro; Claudio Aquino; Javier Correa y Lucas Cepeda.

En tanto, Atlético Bucaramanga formaría con Aldaír Quintana; Aldaír Gutiérrez, Carlos Romaña, Jéfferson Mena, Fredy Hinestroza; Fabry Castro, Diego Chávez; Fabián Sambueza, Kevin Londoño, Frank Castañeda y Luciano Pons.