Empleo: tasa de desocupación en Chile aumenta y alcanza un 8,8%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó esta jornada la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) correspondiente al período del trimestre febrero-abril de 2025. Su principal resultado arrojó que la tasa de desocupación en el país se encuentra en un 8,8%.

Esta cifra supone un aumento de 0,3 pp en doce meses, aunque según Leonardo González, subdirector técnico del INE, esta “no es estadísticamente significativa”. Además, expuso que es “el primer aumento luego de doce disminuciones consecutivas y una nula variación en el trimestre móvil previo”.

“Con respecto al trimestre móvil anterior, la tasa de desocupación registró un aumento de 0,2 pp, ubicándose en 8,7%, la cuál fue incidida tanto por hombres (0.2 pp) como por mujeres (0,3 pp)”, detalló González en la instancia.

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,3%, incididas por quienes se encontraban cesantes (4,1%) y quienes buscan trabajo por primera vez (5,9%). En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,5%, influida por las personas inactivas habituales (1,3%) y por las personas inactivas potencialmente activas (3,1%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,7%, aumentando 0,2 pp. en el período producto del ascenso de 0,8% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,5% registrado por las mujeres ocupadas. Las desocupadas crecieron 3,4%; mientras que la tasa de participación no registró variación en doces meses y se mantuvo en 52,8%, la tasa de ocupación alcanzó 47,6%, retrocediendo 0,2 pp. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, en cambio, se expandieron 1,0%, influidas por las inactivas potencialmente activas e inactivas habituales.

En los hombres, la tasa de desocupación fue un 8,2%, creciendo 0,4 pp. en un año, a raíz del alza de 0,4% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los hombres ocupados en el período. Los desocupados, en tanto, aumentaron 5,1%; mientras las tasas de participación y ocupación se situaron en 72,1% y 66,2%, decreciendo 0,4 pp. y 0,7 pp., respectivamente. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandieron 2,4%, influidos únicamente por los inactivos habituales.

Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,2%, incidida exclusivamente por las mujeres (0,5%), debido a que los hombres no presentaron variación.

Los sectores económicos que más contribuyeron al incremento de la población ocupada fueron alojamiento y servicio de comidas (8,8%), enseñanza (4,3%) y actividades financieras y de seguros (10,1%); mientras que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (2,6%).

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 25,8%, decreciendo 2,4 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 8,2%, incididas tanto por los hombres (-8,0%) como por las mujeres (-8,5%).

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-13,8%) e industria manufacturera (-13,9%); mientras que, por categoría ocupacional, incidieron trabajadores por cuenta propia (-8,9%) y asalariadas públicas (-22,7%).

Estacionalidad

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,7%, aumentando 0,2 pp. respecto al trimestre móvil anterior.

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre febrero – abril 2025, alcanzó un 9,5%, con un alza de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,1%, incidida principalmente, según sector económico, por alojamiento y servicios de comida (15,9%) y actividades financieras y de seguros (16,9%).