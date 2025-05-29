Excanciller Walker valora retiro de agregados militares de Israel: "No podemos permanecer neutrales"

La decisión del Gobierno de Chile de retirar a los agregados militares de la embajada de Chile en Israel por “la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza”, fue valorada pero también criticada desde el mundo político.

Por su parte, el abogado, político y exministro de Relaciones Exteriores de Chile Ignacio Walker, sostuvo que es una medida “bastante radical” pero no llega “al extremo” de interrumpir las relaciones diplomáticas.

“Es una medida radical, sí, (pero) tampoco hay que magnificarla, creo que a veces hay una sobre reacción. Creo que dada la situación en la Franja de Gaza se justifica”, agregó la exautoridad, quien afirmó a Radio y Diario Universidad de Chile que lo que ocurre en gaza es una masacre contra la población civil.

Respecto a la reacción que ha tenido la comunidad internacional, Walker aseguró que: “(Friedrich) Merz, el nuevo canciller de Alemania va a dar muchas sorpresas. Él ha sido muy duro con Trump con este ataque y esta acción indiscriminada de Israel en Gaza. Joseph Borrel, el exministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en estos días también ha hablado de crímenes de guerra y de la debilidad de Europa”.

“Europa ha estado no en una actitud pasiva, pero de bastante debilidad, recién ahora está la declaración tripartita entre el Reino Unido, Francia y Canadá muy dura. También Ursula von der Leyen, la más alta autoridad de la Unión Europea ha anunciado que la UE como tal se va a pronunciar en términos más duros en los próximos días”, explicó.

En ese marco, el excanciller dice que a pesar de ser una persona de oposición “respaldo esta medida, porque sin llegar al extremo de romper relaciones diplomáticas, que podríamos conversarlo, aunque creo que sería un error, Chile no puede permanecer neutral frente a la acción indiscriminada del gobierno de Netanyahu en Gaza, no podemos permanecer neutrales”.