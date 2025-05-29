"Fue el despertar de la dictadura": Amnistía Internacional inaugura placa por los 35 años del concierto "Un abrazo a la esperanza"

“En este estadio, juntemos todas las manos. Miremos, soñemos y construyamos el futuro. Y abracemos a todos los hombres para que renazca la esperanza”. Esas fueron las palabras con las que arrancó la transmisión televisiva del concierto “Desde Chile… Un abrazo a la esperanza”, una verdadera fiesta cultural convocada por Amnistía Internacional y que en octubre de 1990 reunió a más de 100 mil personas en el Estadio Nacional para celebrar el retorno a la democracia.

Instancia que, además, fue un gesto de solidaridad con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familias, y que contó con la participación de artistas de la talla de Inti Illimani, Congreso, Luz Casal, Rubén Blades, Wynton Marsalis, Sinead O’Connor, Sting y Peter Gabriel.

Eso fue, precisamente, lo que destacó el director de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos. “Creemos que tuvo ese sentido sanador. De limpiar, de alguna forma, este lugar, que además de ser el principal recinto deportivo del país, fue también el lugar donde más personas fueron detenidas por ser opositoras a la dictadura civil-militar”, expresó Bustos.

“Fue un hito muy transformador y sanador, donde las personas volvieron a cantar, a abrazarse, a tener esperanza respecto al futuro de un Chile sin violaciones a los derechos humanos y sin una dictadura”, sumó sobre el trasfondo de la instancia.

Es en ese contexto que este jueves 29 de mayo, y a 35 años de este hito, la organización inauguró una placa conmemorativa en la escotilla número 8. Uno de los sectores de memoria del centro deportivo y que era reconocida por ser la puerta por la cual conducían a las y los detenidos de la dictadura civil-militar chilena hacia el interior del recinto, que ejerció desde 1973 como el mayor campo de concentración del período en nuestro país.

Lugar que, para el presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, Marcelo Acevedo, duplica lo que representa este gesto. “Hay un simbolismo bien importante. Primero, porque el concierto se hizo en el estadio y que, como todos saben, es el principal centro deportivo y de masas de Chile, no solamente actual, sino que de la historia. Por aquí pasó Pablo Neruda, Allende, el mismo concierto de Amnistía, la Teletón y varios hitos importantes. La selección chilena, los Panamericanos y tantos otros eventos deportivos”, enumeró.

“Por lo tanto, que la placa esté en el lugar en que se hizo el concierto, pero además en la escotilla 8, que simboliza un hito de memoria importante para Chile, es una doble señal: reconocer nuestra propia memoria como resistencia y que sea visible a todo el público que venga a este gran centro deportivo de memoria y de cultura“, aseguró Acevedo.

Cultura para la resistencia

Inti Illimani fue una de las agrupaciones que estuvieron presentes en el escenario del Estadio Nacional, donde incluso compartieron con el británico Peter Gabriel en una versión de “El arado”, de Víctor Jara.

Momento que quedó grabado en la memoria del multiinstrumentista Daniel Cantillana, quien presenció el acto con 17 años a través de la televisión, y que seis años después se transformaría en el primer músico nacido posterior al golpe de Estado en integrarse a las filas de la banda. Por eso, define este momento como uno formativo para él y otros de sus colegas.

“Es un hito, sin dudas. Nosotros, los tres integrantes que vinimos hoy, tenemos la misma edad. Somos del mismo mes, de hecho, de 1974, pero estábamos atentos, esperando a que saliera el Inti en la tele, en ese tiempo en la casa en Arica, y mis compañeros en Santiago. Y fue un golpe a la cátedra, de alguna manera, tener al Inti en una transmisión importante. Porque fue un símbolo de apertura tremendo a todo, fue como el despertar de la dictadura, finalmente“, expresó el músico.

Lo anterior, recalcando que “este concierto marcó a fuego a toda nuestra generación como espectadores porque, además, se vieron acompañados en una versión de ‘El arado’ con Peter Gabriel. Son cosas que nosotros conocemos de memoria ya, a estas alturas”.

Desde las organizaciones de derechos humanos, una de las presentes fue Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien, precisamente, valoró el rol que jugó la cultura en aquellos años de represión.

“Hay que rescatar y valorar que Amnistía Internacional Chile ha tenido de forma permanente y reiterada en los tiempos una preocupación no solamente de lo que pasa en el mundo, sino también en nuestro país. Recordar que hoy estamos en un evento que se conmemora con alegría, con futuro, lo que fue un acto cultural que contradecía lo que vivimos por 17 años“, manifestó la activista.

“La cultura de la muerte, de la desaparición forzada, la hambruna, el exilio. Por eso era tan importante estar hoy en el descubrimiento de esta placa que conmemora también que la cultura es vida, esperanza. Nos acompañó en los peores momentos de nuestra historia“, concluyó Lira.