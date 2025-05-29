Fundación CorpArtes presenta concierto inspirado en "El Hobbit" y "El Señor de los Anillos"

El teatro de Fundación CorpArtes abrirá sus puertas para recibir a fanáticos de la música sinfónica, el cine y la literatura fantástica con “The Rings Music”, un concierto sinfónico que recorre la icónica obra de J.R.R. Tolkien, incluyendo las trilogías de “The Hobbit” y “The Lord of the Rings”.

El espectáculo se presentará el próximo sábado 12 de julio 19:00 horas, bajo la dirección y orquestaciones del maestro Daniel Flores Bennett, y contará con la participación de más de 70 músicos de la Orquesta Pedro Aguirre Cerda, incluyendo al Coro Polifónico Pedro Aguirre Cerda La Serena, quienes interpretarán las inolvidables composiciones de Howard Shore, reconocidas mundialmente por dar vida a la adaptación cinematográfica de “Peter Jackson”.

El programa está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y cronológica, comenzando con el prólogo y avanzando a través de diversas composiciones de ambas trilogías. Esta travesía musical será reforzada por la privilegiada acústica del Teatro CA660, uno de los espacios más destacados del circuito cultural en Santiago.

“‘The Rings Music’ es un viaje musical único por la Tierra Media. Tendremos más de 70 músicos en escena, un coro polifónico y la participación de destacados solistas, con quienes hemos trabajado al detalle y dedicación para dar vida a estos paisajes musicales épicos. Este concierto no es solo una interpretación, es una experiencia inmersiva que busca emocionar y conectar con el mundo de Tolkien, en un espacio tan especial como el Teatro CA660, que con su acústica natural potencia y realza la experiencia”, explicó el director del concierto Daniel Flores.

Las entradas para este espectáculo ya se pueden adquirir en www.corpartes.cl . El valor dependerá de la ubicación seleccionada, con precios desde los $20.000 hasta los $70.000, y con un 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios.

Esta será la cuarta vez que la orquesta se presente en el Teatro CA660, tras sus exitosos conciertos “Studio Ghibli Sinfónico”, que en junio de 2024 agotó sus cuatro funciones; “Harry Music”, inspirado en la saga “Harry Potter”, que en noviembre del mismo año reunió a más de mil personas; y su reciente presentación “Star Music”, con la que llenaron tres funciones en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Star Wars el pasado 3 y 4 de mayo.

“En nuestro teatro ofrecemos experiencias sinfónicas que despierten emociones y perduren en la memoria del público. La música, especialmente aquella que ha acompañado a generaciones, logra esa conexión. Por eso, nos llena de orgullo recibir nuevamente a la Orquesta PAC de La Serena con ‘The Rings Music’, un concierto que repasará las melodías más icónicas y majestuosas de la película ‘El Señor de los anillos’, por lo que promete ser una velada inolvidable, llena de matices y sorpresas”, señaló José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.