Histórico dirigente socialista José Manuel Díaz logra primera mayoría para liderar la CUT

El histórico dirigente socialista José Manuel Díaz obtuvo la primera mayoría para liderar la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) durante el período 2025-2029, tras las votaciones que se realizaron entre el 26 y 28 de mayo.

De las más de 800 mil personas afiliadas, estaban habilitadas para votar en esta elección poco más de 254 mil trabajadores. La lista, en representación del Partido Socialista, lideró las preferencias a nivel nacional, seguido por la lista del Partido Comunista y más atrás, por el Frente Amplio.

En su primera intervención como presidenta de la CUT, Díaz valoró el proceso eleccionario de la Central Unitaria de Trabajadores y detalló que participaron más de 46 mil personas.

El histórico dirigente del PS destacó que la elección marcó un hito: “De los 45 consejeros electos, 26 son compañeras y de los 15 consejeros suplentes, 7 son mujeres. Por tanto, en la historia del sindicalismo es primera vez que hay mayoría de compañeras electas en la conducción de la Central y ese es un hecho histórico del trabajo permanente que ha hecho la Central en el ámbito de la integración de las mujeres”.

Díaz puntualizó que, junto al consejero directivo de la multisindical, se definieron los ejes temáticos que trabajarán durante los próximos 4 años, siendo estos la negociación ramal, el salario vital y el fortalecimiento orgánico de la CUT. “Todo va en el sentido de seguir desarrollando, creciendo y generando que esta casa sea un espacio común para todas y todos”.

Por su parte, el secretario general de la CUT, Eric Campos, valoró la elección y sostuvo que la multisindical es “la organización de la sociedad civil con mayor participación y mayor representatividad. Eso es un hecho ineludible tanto para el gobierno, para los empresarios y para todo aquel o aquella que quiera hablar en Chile de los derechos de las y los trabajadores”.

En esa línea, Campos afirmó que la multisindical se centrará en “hacer exigir al gobierno que cumpla su palabra respecto del proyecto de ley de negociación por rama“.

Asimismo, advirtió que “nos vamos a oponer en la calle a cualquier retroceso en materia de derechos laborales y cualquier contenido o propuesta de cualquier candidato o candidata presidencial que intente vulnerar la estabilidad laboral de los trabajadores públicos y de los trabajadores privados. No vamos a aceptar, no vamos a titubear un segundo en defender los derechos de las y los trabajadores”.

Finalmente, la vicepresidenta de la organización, Gabriela Farías, aseveró que “cada uno de los consejeros está absolutamente convencido, con la energía y disposición, de engrandecer esta central en unidad, en respeto, poniendo toda nuestra energía, toda nuestra responsabilidad para que podamos sacar adelante todas las necesidades que las y los trabajadores públicos y privados, precarizados y no precarizados tienen“.

Díaz detalló que consejo directivo de la Central Unitaria de Trabajadores quedó compuesto de la siguiente manera: