Israel acepta propuesta de EE.UU. de tregua en Gaza: Hamás la sigue evaluando

La Casa Blanca afirmó este jueves que Israel respaldó su más reciente iniciativa para alcanzar un cese al fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, mostrando optimismo sobre las posibilidades de que el plan se concrete.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, fue quien presentó a Hamás “una propuesta de alto el fuego que Israel respaldó y aprobó antes de enviarla” al grupo palestino, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

“Puedo confirmar que las conversaciones continúan y esperamos que se logre un alto el fuego en Gaza para que todos los rehenes puedan regresar a casa, lo cual ha sido una prioridad de esta administración desde el principio”, agregó.

Estas afirmaciones se produjeron luego de que Hamás informara ese mismo jueves que está evaluando la nueva oferta presentada por el mediador norteamericano.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el grupo indicó que “los dirigentes de Hamás han recibido la nueva propuesta de Witkoff de los mediadores y la están estudiando responsablemente”, con el objetivo de que sirva a los intereses de los gazatíes, “proporcione alivio y logre un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza”.

Previamente, Witkoff explicó el miércoles en Washington que presentaría una nueva propuesta y expresó su confianza en que sería aceptada, aunque sin revelar detalles específicos. Medios israelíes y árabes reportaron que se trataría de un cese de hostilidades de 60 días.

Según estas versiones, el acuerdo contemplaría la liberación de 10 rehenes vivos y 18 fallecidos durante el primer y séptimo día de la tregua, a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos.

El plan también incluiría negociaciones para un alto el fuego definitivo y la retirada de tropas israelíes, sin que esto implique inicialmente el fin de la ofensiva militar, como ha exigido Hamás hasta ahora.

Adicionalmente, la propuesta -según lo publicado en medios- establece el ingreso inmediato de ayuda humanitaria tras la firma, el repliegue gradual de las fuerzas israelíes durante el primer y séptimo día, y la obligación de Hamás de presentar pruebas de vida o muerte de los rehenes restantes antes del décimo día.