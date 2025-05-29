Más de 30 mil deudores de alimentos no recibieron su devolución de impuestos en 2025

En el marco del proceso de devolución de la Operación Renta 2025, la Tesorería General de la República retuvo fondos a 30 mil 051 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, por un total de $5.107 millones. Esta cifra representa un aumento del 16,3% respecto a los $4.390 millones recaudados en 2024. Este instrumento, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, ha permitido redireccionar con mayor eficacia recursos hacia niñas, niños y adolescentes con derecho a recibir estos pagos.

“Durante los últimos tres años, hemos fortalecido nuestras capacidades institucionales para cumplir con el mandato legal en materia de pensiones de alimentos, integrando el trabajo con Registro Civil y Poder Judicial. Estos recursos representan un paso concreto en favor de la justicia tributaria y el cumplimiento de las obligaciones parentales. Esta labor institucional busca -además- fortalecer el sistema de protección de derechos de niñas, niños”, subrayó el tesorero teneral, Hernán Nobizelli Reyes.

En esa línea, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, indicó que esto representa un avance y se suma a los $ 2.5 billones de pesos que los Tribunales de Familia han ordenado pagar por deudas de pensiones de alimentos.

“El abandono parental no solo es reprochable, sino que constituye una falta con consecuencias profundas en el desarrollo de niños y niñas. En ese sentido, el Estado tiene un rol fundamental que es garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez, incluyendo el acceso oportuno a una pensión de alimentos”, sostuvo la secretaria de Estado.

Cabe destacar que la Tesorería General de la República (TGR) finalizó el proceso de devolución de la Operación Renta 2025, alcanzando un total de pagos por $2,7 billones a 2.791.998 personas naturales y jurídicas. Del total de devoluciones, el 98,6% se realizó mediante transferencias electrónicas, lo que reafirma la eficiencia del sistema y la confianza de las y los contribuyentes en este canal de pago.