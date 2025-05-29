Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 16 de marzo de 2026


Presidente Boric rechaza acusación de Matthei sobre “uso político” en conflicto de Gaza

“Se trata de humanidad”, respondió el Mandatario a través de su cuenta X a la crítica de la candidata de Chile Vamos tras retirar a los agregados militares de Israel en señal de protesta por la ocupación en la franja de Gaza.

“Se trata de humanidad”, respondió el Mandatario a través de su cuenta X a la crítica de la candidata de Chile Vamos tras retirar a los agregados militares de Israel en señal de protesta por la ocupación en la franja de Gaza.

Política

Tras el anuncio de la Cancillería por el retiro de los agregados militares de Israel, por mandato del Presidente Gabriel Boric, la decisión generó críticas desde la oposición, en particular de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La exalcaldesa de Providencia acusó un “uso político de la tragedia” por parte del Mandatario, quien utilizó su cuenta X para responder que “para quienes cuestionan la posición que como Jefe de Estado he tomado respecto al genocidio en Gaza cometido por el gobierno de (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu, les pido escuchen el testimonio de Feroze Sidhwa, cirujano estadounidense voluntario en Gaza”.

El Presidente Boric compartió el testimonio de un médico estadounidense voluntario en Gaza, quien afirmó que en cinco semanas solo atendió a civiles, principalmente niños y mujeres embarazadas, con heridas graves por metralla y disparos.

Y para finalizar, el Mandatario aclaró que “esto no se trata de política contingente ni peleas electorales pequeñas, se trata de humanidad”.

El Jefe de Estado justificó su decisión de retirar a los agregados militares debido a la “gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino”.

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