¿Se desmorona el sueño americano para Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó uno de sus peores días desde su regreso al Despacho Oval. Este miércoles, un dictamen judicial anuló las medidas arancelarias anunciadas durante el llamado “Liberation Day” del 2 de abril, golpeando directamente su estrategia comercial.

Una corte federal con sede en Nueva York invalidó los aranceles “recíprocos” impuestos por Trump, dictaminando que el mandatario excedió su autoridad presidencial al recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para establecer estas tarifas.

Según el fallo, adoptado de forma unánime por tres jueces, dicha delegación de poderes viola la separación de poderes. “Una delegación ilimitada de autoridad arancelaria constituiría una cesión indebida del poder legislativo”, afirmó el tribunal.

La sentencia afecta principalmente los gravámenes adicionales de al menos un 10% impuestos a productos de diversos países como Chile, pero especialmente a aquellos que fueron aplicados a Canadá, México y China. En este último caso, justificados como una medida para combatir el tráfico de fentanilo. Algunos aranceles alcanzaban hasta un 50%, dependiendo del país de origen.

La reacción desde la Casa Blanca no se hizo esperar. El portavoz presidencial, Kush Desai, declaró que “no corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar una emergencia nacional”, reafirmando que el expresidente Trump “prometió poner a Estados Unidos primero”.

Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al presidente, calificó la decisión como parte de un “golpe judicial fuera de control”.

Por otro lado, desde el Congreso, el demócrata Gregory Meeks, líder del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, celebró el fallo y afirmó que “estos aranceles constituyen un abuso ilegal del poder ejecutivo”.

El fallo, que fue apelado el mismo día de su resolución por la administración del líder republicano, aún debe pasar por el proceso judicial correspondiente.

Mientras tanto, la Casa Blanca tiene diez días para completar los trámites administrativos que permitan frenar formalmente la aplicación de los aranceles, muchos de los cuales ya están suspendidos de facto.

De acuerdo a John Leonard, exalto funcionario de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), si la apelación fracasa, se emitirán instrucciones oficiales para detener la recaudación de estos aranceles.

Las empresas afectadas podrían incluso recibir reembolsos, con intereses, por los montos pagados.

La noticia tuvo un efecto inmediato en los mercados financieros. Las bolsas asiáticas subieron durante la jornada del jueves, las acciones a futuro en EE.UU. repuntaron y el dólar ganó terreno frente a monedas como el yen japonés y el franco suizo.

Elon Musk abandona la Casa Blanca

Elon Musk confirmó la noche del miércoles su salida del gobierno de Donald Trump, marcando así un quiebre en una relación que, en sus inicios, parecía estar marcada por una sintonía total.

El magnate de origen sudafricano expresó su “decepción” por el megaproyecto fiscal y presupuestario impulsado por Trump, al que calificó como una medida que “socava” el trabajo que venía desarrollando como asesor de eficiencia en el cuestionado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE (por sus siglas en inglés).

En su cuenta de X, Musk agradeció la oportunidad de haber contribuido a reducir el gasto estatal, aunque señaló estar decepcionado al ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending. The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

Esta renuncia ocurre luego de que la Cámara de Representantes aprobara, por apenas un voto de diferencia, el proyecto bautizado por Trump como “la gran y hermosa ley”, que ahora debe pasar por el Senado. La iniciativa propone extender los recortes de impuestos que él mismo estableció en 2017, así como aumentar el gasto en defensa y migración, además de elevar el techo de deuda a 4 mil millones de dólares.

Asimismo, la medida contempla un recorte de mil millones de dólares en programas sociales, afectando principalmente a comunidades vulnerables comprometiendo su acceso a programas de asistencia sanitaria y alimentaria. Los grupos más afectados serían niños latinos, afroamericanos y nativos americanos que dependen de estos programas.

Trump restó importancia a las críticas de Musk. “No podemos estar recortando, necesitamos conseguir mucho apoyo”, señaló, defendiendo así su megaproyecto como una prioridad política de su nuevo mandato.

Por su parte, el empresario dueño de Tesla ya había dado señales de distanciamiento, en abril, tras una caída de más del 70% en los beneficios de Tesla y cuando llamó “más tonto que un saco de ladrillos” a Peter Navarro, asesor económico de Trump y uno de los responsables de las estrategias arancelarias.

El DOGE, la oficina que encabezaba Musk, ha sido duramente cuestionada tras el despido de miles de empleados federales y la drástica reducción de programas como la ayuda exterior. Ahora, con su salida, se reabre el debate sobre la eficacia de este organismo y el verdadero rumbo fiscal del actual gobierno.

Se estima que el nuevo plan presupuestario de Trump podría aumentar el déficit en unos 600 mil millones de dólares durante el próximo ejercicio fiscal. La Casa Blanca intenta avanzar con esta agenda, al mismo tiempo que el mundo observa cómo se fractura una de las alianzas más poderosas y millonarias del último tiempo: la del magnate tecnológico con el presidente republicano.

Se profundiza el desgaste de Trump

La jornada del miércoles evidenció un desgaste en la gestión Trump, con consecuencias políticas, económicas y de imagen. Los tribunales limitan su margen de acción en comercio y sus antiguos aliados se alejan, mientras la administración republicana enfrenta críticas desde múltiples frentes.

El futuro de las medidas arancelarias, la viabilidad de su plan presupuestario y el impacto de la salida de Musk marcarán las próximas semanas de un gobierno que, en su retorno, enfrenta crecientes desafíos para mantener su base política y recuperar la grandeza americana (Make America Great Again) prometida.