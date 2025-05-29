Senador Chahuán (RN): licencias médicas en el sector privado "deben ser fiscalizadas con el mismo rigor"

El senador de Renovación Nacional por la Región de Valparaíso, Francisco Chahuán, abordó el escándalo por mal uso de licencias médicas y las responsabilidades políticas que deben asumirse por el caso.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario subrayó que lo revelado es tan solo la “punta del iceberg“, ya que existirían situaciones que aún no están siendo fiscalizadas. “Primero, personas con licencias médicas prolongadas, vale decir, licencias a funcionarios públicos por más de nueve años, por once años, donde efectivamente es una salud incompatible con el cargo. Segundo, el turismo interno. Tercero, personas que tienen un doble empleador, reciben la remuneración del Estado pero, además, tienen un empleador privado al mismo tiempo, en iguales circunstancias. Cuarto, la situación dramática de personas que emiten licencias médicas desde el extranjero“, declaró.

“Hay una verdadera máquina para defraudar al fisco que se instaló fundamentalmente en el extranjero, con médicos que obtuvieron el Eunacom (Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina) en Chile, que volvieron a los países de origen y que hoy día están emitiendo varias licencias por minuto con un mismo rut”, afirmó.

En esa línea, Chahuán cuestionó que el convenio entre la Superintendencia de Seguridad Social y la PDI nunca se pusiera en práctica. “Ese instrumento para poder chequear a personas que tenían licencias médicas que hubiesen salido del país estaba vigente, pero nunca operó. Acá hay un problema de responsabilidad política, a diferencia de lo que hizo la Contraloría que utilizando inteligencia artificial cruzó bases de datos, esa es una cuestión que debió haber hecho antes la Suseso (Superintendencia de Seguridad Social) y no lo hizo”, acusó.

El senador de RN apuntó a que los abusos en el sistema de otorgamiento de licencias también ocurren en el sector privado. “Básicamente, la misma cultura de abusos desde el punto de vista del sector público también se comete en el privado. Ahí es complejo porque si uno calcula el porcentaje de licencias médicas otorgadas en el sector privado, que equivale al 83% de las licencias, también debe ser fiscalizado con el mismo rigor“, sostuvo.

“Habrá que ver quién, porque no corresponde que la Contraloría fiscalice en el mundo privado, pero tiene que haber un órgano contralor. Por eso nosotros hemos propuesto que acá tiene que haber un órgano autónomo que finalmente fiscalice tanto al seguro privado de salud (isapres) como al seguro público (Fonasa)”, añadió.

En definitiva, dijo que: “Tenemos un problema con la falta de modernización del Estado, no hay interoperabilidad de datos, ese diría yo que es el tema más complejo. No hay interinstitucionalidad, que es clave frente a la modernización del Estado, cuando estamos hablando que hoy día están a disposición métodos mucho más rápidos a través de los sistemas de inteligencia artificial que pueden hacer cruce de datos”.

En tanto, Chahuán solicitó “explicaciones al Colegio Médico, no puede ser que hace tres semanas, antes de que estallara el tema, haya alegado respecto a la fiscalización, a lo mejor tenía algún antecedente de la investigación que estaba haciendo la Contraloría, pero a mí parecer que es inconsistente y yo quiero pedir explicaciones públicas al Colmed sobre esta materia”.