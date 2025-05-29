Sernac exige a TNT Sports compensaciones por prácticas anticompetitivas

La decisión de iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) por parte del Sernac se adoptó luego de que la Corte Suprema confirmara un fallo del Tribunal de Libre Competencia (TDLC) en contra de Canal del Fútbol (CDF), actual TNT Sports, por abusar de su posición monopólica, aplicando una multa de US$ 28 millones.

Tanto el TDLC como el máximo tribunal dieron por acreditadas las infracciones al Decreto Ley 211 y la existencia de perjuicios provocados a los consumidores finales.

Además, la Suprema acogió un recurso de reclamación que interpuso la Fiscalía Nacional Económica (FNE), relacionado con la fijación de precios mínimos de reventa y limitación de las promociones que los cableoperadores pueden efectuar respecto de las señales CDF Premium y/o CDF HD.

El fallo establece que las restricciones impuestas por CDF a los cableoperadores terminaron por perjudicar a los consumidores, debido a que no pudieron acceder a un precio realmente competitivo.

Hay que entender que, en este servicio, existen consumidores que son hinchas leales a sus clubes de fútbol, quienes no tienen posibilidad de sustituir el producto ofrecido por este canal, estando cautivos a una oferta que fue encarecida artificialmente, en la que incluso se veían obligados a contratar señales que no deseaban.

A través de esta determinación, a juicio del Sernac, lo que hace la Corte Suprema es ratificar que existió una práctica contraría a la libre competencia, que a su vez produce un perjuicio a los derechos de las y los consumidores, por lo que corresponde que la empresa CDF repare el daño causado.

En este contexto, el PVC que iniciará la entidad fiscalizadora justamente lo que pretende es que la empresa CDF, en un plazo acotado, presente una propuesta compensatoria adecuada a los hechos ocurridos. De no prosperar esta vía, el Sernac no descarta recurrir a acciones judiciales colectivas para resguardar los derechos de los consumidores.

El PVC es un camino que permite al Sernac poder conseguir compensaciones de manera ágil y eficiente con las empresas que han incurrido en alguna infracción o vulneración a la Ley del Consumidor y que conforme a su disposición a encontrar una solución extrajudicial, se disponen a compensar de manera rápida a los consumidores.