Tres escolares quedan heridos por balacera en colegio de San Pedro de La Paz

Una balacera fue reportada la tarde de este jueves en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, Región del Bíobío, hecho que dejó a tres escolares heridos.

Datos preliminares dan cuenta del arribo -a eso de las 15:15 horas- de dos sujetos encapuchados al recinto educacional, quienes ingresaron a una sala ubicada en el segundo piso, realizando disparos a los tres estudiantes que cursan tercero medio.

Se precisó que dos de los jóvenes heridos tienen 17 años y el tercero 18.

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, indicó a Radio Bío Bío que los responsables de la balacera en el colegio “subieron hasta el segundo piso, ingresaron a una de las salas, y percutieron disparos contra tres estudiantes, aparentemente uno de forma directa y los otros dos fueron alcanzados por rebote”.

“Después estas personas hacen abandono del lugar de manera rápida, son recogidos por un vehículo conducido por una mujer y los estudiantes son inmediatamente atendidos y trasladados a establecimientos de salud”, añadió el líder comunal.

Personal del SAMU arribó hasta el sitio del suceso para atender a los menores heridos, trasladándolos hasta un recinto asistencial escoltados por personal de Carabineros.

Con el paso de los minutos, se precisó que los escolares heridos de bala fueron llevados hasta el Hospital Regional de Concepción.