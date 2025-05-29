Volodimir Zelenski: "Paz justa y duradera solo será posible con la salida de Putin"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó su desconfianza hacia el supuesto interés de la parte rusa por alcanzar un acuerdo y afirmó que una “paz justa y duradera” será sólo posible con la salida del presidente Vladimir Putin.

“No veo la disposición ni el deseo de los rusos de dar este paso todavía. No veo la disposición de Putin para poner fin a la guerra. No la percibo”, declaró el mandatario ucraniano en una entrevista para la cadena alemana RTL.

Zelenski explicó que si bien una “paz justa y duradera” sólo es posible sin Putin en el poder, “un alto el fuego” hacia “una paz sostenible paso a paso puede empezar mañana”, por lo que ha instado a sus socios a presionar más para forzar al presidente ruso a tener que avanzar en este proceso.

“No tenemos suficiente presión. No se ha desplegado la fuerza suficiente para obligarlo. Hoy en día, las principales potencias no están plenamente involucradas”, reprochó Zelenski, quien critico que países como China “se mantengan al margen”, lo que permite “a Putin posponer el momento del fin de la guerra”.

Zelenski reconoció que será “difícil esperar” que haya justicia para Ucrania a corto y medio plazo, mientras Putin siga sentado en el Kremlin. Una situación que está lejos de cambiar. “Ellos ven el mundo desde la perspectiva de mantener el poder y debemos ser conscientes de ello”, aseveró.

“Putin se aferra a su posición, esa es su protección, de su visa, su capital y sus negocios, por lo que se aferra a ella y trabaja para radicalizar a la sociedad con las ideas nacionalistas del ‘mundo ruso'”, sostuvo el ucraniano.

A la espera de confirmación por la parte ucraniana, este lunes 2 de junio está prevista una nueva ronda de negociaciones directas entre Kiev y Moscú, de nuevo en la ciudad turca de Estambul, después de la cita del 16 de mayo en la que lograron pactar la liberación de mil presos de guerra cada uno.