Acusado de malversación de fondos públicos: CDE se querella contra el diputado Joaquín Lavín

El diputado Joaquín Lavín León enfrenta una querella interpuesta este jueves por el Consejo de Defensa del Estado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, acusado de malversación de fondos públicos.

La acción judicial se enmarca en una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, que ya había derivado en allanamientos a su residencia, oficina parlamentaria y sede distrital a finales de octubre.

Durante esos procedimientos, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos (incluyendo teléfonos móviles y computadores) junto con documentación física. El Ministerio Público centra su pesquisa en tres posibles delitos: fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. Pese a su actual inmunidad parlamentaria, se analiza formalizar un pedido de desafuero contra el legislador, quien ya ha comparecido ante la justicia para prestar declaración.

La acción legal del CDE, representada por el abogado Marcelo Chandía Peña, no solo alcanza a Lavín León sino también a su asesor Arnaldo Domínguez Vallejos, junto a Juan Alberto Silva Morales y Felipe Vásquez Diéguez. El núcleo de la investigación gira en torno a presuntas facturas adulteradas que el parlamentario habría utilizado para obtener recursos fiscales por servicios ficticios.

Estas irregularidades salieron a luz durante la investigación paralela contra Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú y cónyuge del diputado. Cabe recordar que en marzo pasado, la Municipalidad de Maipú ya había presentado una querella contra Lavín León y Domínguez Vallejos por estos mismos hechos.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.