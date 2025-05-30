“Adoptados: la historia que nos falta”: serie documental sobre adopciones ilegales en dictadura será emitida por Uchile TV

Este viernes 30 de mayo, a las 22:00 horas, regresa a la televisión abierta la serie documental “Adoptados: la historia que nos falta”, una producción audiovisual que indaga en una de las aristas menos visibilizadas de la dictadura en Chile: la adopción irregular de más de 20 mil niños y niñas enviados al extranjero entre las décadas de 1970 y 1990. El programa será emitido por las pantallas de Uchile TV y su señal en línea, con repeticiones los días domingo.

Originalmente estrenada en 2023 como parte de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, “Adoptados” tuvo una gran recepción por parte del público, convirtiéndose en una de las producciones más vistas de ese periodo. Su impacto se explica no solo por el contenido emotivo de las historias, sino también por el tratamiento periodístico y documental que dio rostro, voz y contexto a un drama silenciado durante décadas.

Dirigida por el realizador chileno, Cristián Leighton, y producida por Surreal Films, la serie es fruto de tres años de investigación y rodaje, con grabaciones realizadas en países como Suecia, Holanda, Italia, Francia, Alemania y en distintas localidades del sur de Chile. Así, reúne testimonios de personas que fueron separadas de sus familias biológicas y entregadas en adopción bajo mecanismos irregulares, muchas veces sin el consentimiento de sus padres, ni claridad sobre su paradero posterior.

“Cuando la serie se exhibió por primera vez, el público pudo encontrarse con estas historias desde una dimensión íntima y sensorial. Detrás de las cifras había personas, rostros y voces reales. Les dimos imagen y sonido a una realidad que, hasta ese momento, era percibida de manera abstracta”, comentó Leighton. Además, agregó que “las causas judiciales siguen en curso y muchas personas han comenzado a indagar en sus propios orígenes. Es un proceso abierto, donde las víctimas, dentro y fuera del país, siguen buscando respuestas”.

La serie incluye tanto material de archivo familiar, registros históricos que retratan el contexto político y social de la dictadura, como imágenes de prensa provenientes del archivo de Televisión Nacional de Chile. La banda sonora, por su parte, fue compuesta especialmente para la serie por los músicos chilenos Miranda y Tobar, aportando una capa emotiva que potencia la narrativa documental.

En el marco de su reestreno, Leighton también reflexionó sobre el rol de los medios y la necesidad de fortalecer la vocación pública desde distintas trincheras de la sociedad: “La vocación pública no es monopolio del Estado. Es un valor cultural que debe construirse colectivamente, desde los medios, la educación y el arte, para fomentar una conciencia crítica, comprometida con la memoria, la verdad y el sentido de lo común”.

“Adoptados: la historia que nos falta” no solo es un ejercicio de memoria, sino también un llamado urgente a la justicia y la reparación. Su regreso a las pantallas busca seguir visibilizando un capítulo pendiente en la historia reciente del país y acompañar a quienes, décadas después, aún buscan reconstruir su identidad.