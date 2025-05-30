Anuncian querella y suspenden clases tras ataque que dejó 3 heridos en colegio

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa confirmó que el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz suspendió sus clases de hoy viernes y el próximo lunes 2 de junio para aplicar los protocolos de contención a la comunidad educativa, luego del ataque que dejó a tres estudiantes heridos de bala, de 3° y 4° medio, quienes se encuentran fuera de riesgo vital.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el ataque ocurrió pasadas las 15 horas cuando dos desconocidos llegaron en un vehículo e ingresaron al establecimiento, donde les dispararon a dos estudiantes de 17 y uno de 18 años. Los tres fueron trasladados al Hospital Regional de Concepción. Según se informó, el ataque tendría una motivación sentimental.

Anoche llegaron a San Pedro de la Paz los ministros de Educación, Nicolás Cataldo, y de Seguridad Pública, Rafael Collado (s), además del director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, quienes se reunieron de inmediato con las autoridades locales.

Cataldo afirmó que “un hecho de estas características es extremadamente excepcional y por cierto, quiero llamar a la calma, ya que no tiene las características que hemos visto en otros casos más complejos como hemos visto en otros países por ejemplo, sino que es algo muy puntual”.

Por su parte, Collado informó que “hemos instruido la presencia de un reten móvil en el establecimiento, y además el inicio de un acercamiento del programa MICC (Modelo de Integración Carabineros-Comunidad) para efectos de tomar contacto directo con Carabineros”.

Al respecto, el general Espinoza señaló que “estamos disponiendo a contar de ahora un dispositivo que se va a mantener en el colegio, pero también vamos a trabajar con la comunidad educativa para poder ir diversificando nuestro trabajo y poder ayudar a dar más tranquilidad, estar más presente en lo que sea necesario y mantener una contraparte nuestra”.

En tanto, el seremi de Educación, Carlos Benedetti, y el director del SLEP Andalién Costa, Ramón Jara, acudieron inmediatamente al establecimiento y coordinaron las primeras medidas, como la entrega de apoyo psicosocial a las familias y la aplicación del programa Habilidades para la Vida, de Junaeb, que entrega apoyo psicológico a las comunidades.

Benedetti explicó que “nos hemos puesto a disposición de la comunidad educativa para realizar un acompañamiento psicosocial, entendiendo que hay un estado de conmoción que es necesario abordar”.

Y el director del SLEP, Ramón Jara, detalló que los estudiantes afectados “están en una situación estable de salud, que es lo importante, y estamos acompañando a las familias. Hemos tomado algunas medidas para acompañar a la comunidad, suspendimos las clases el viernes y el lunes”.

Finalmente, informó que “con nuestros equipos jurídicos presentaremos este viernes una querella que persiga penalmente a los responsables de este lamentable ataque, y en las próximas horas nos reuniremos con el ministro de Educación y con las autoridades de seguridad, porque esta situación no puede volver a repetirse”.