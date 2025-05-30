Balacera en San Pedro de la Paz: comunidad del sector asegura que el suceso refleja "la violencia del territorio"

Tras la balacera ocurrida este jueves en el Colegio Nuevos Horizontes, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se trasladó hasta San Pedro de la Paz junto al delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, el seremi de Educación, Carlos Benedetti, y el seremi (i) de Seguridad Pública, Carlos Uslar.

En el lugar, se reunieron con el alcalde Juan Pablo Spoerer y representantes de la comunidad educativa para coordinar medidas de contención y acompañamiento.

El hecho, calificado como inédito por las autoridades, dejó a la comunidad escolar en estado de conmoción. “Este es el primer caso de una balacera al interior de un establecimiento educacional en Chile. Aquí es donde debemos fijar una línea roja no traspasable”, afirmó el ministro Cataldo.

Entre las medidas anunciadas se encuentran: la implementación del programa “Habilidades para la Vida” de JUNAEB, la incorporación del colegio al plan piloto de “Comunidades Educativas Protegidas” y un plan de bienestar socioemocional desarrollado junto a la Universidad del Bío-Bío.

El alcalde Spoerer valoró la presencia del ministro y subrayó que “esto no es un hecho aislado, sino parte de una situación de violencia extendida en el territorio”.

En ese sentido, detalló que el municipio invirtió en seguridad, incluyendo pórticos en rutas clave, cámaras de vigilancia y rondas con el OS14, pero advirtió que la dotación de seguridad es insuficiente para una comuna de 150 mil habitantes. “Lo ocurrido en el colegio es la expresión más grave de una situación que venimos denunciando hace tiempo”, señaló.

Desde el Colegio de Profesoras y Profesores, su presidente Mario Aguilar expresó su consternación y llamó a priorizar la protección de las escuelas. “Las escuelas deben ser lugares seguros. No podemos permitir que se normalice la violencia en espacios donde están nuestros niños y niñas”, dijo en conversación con Radio Universidad de Chile.

La comunidad educativa también alzó la voz. La presidenta del Centro General de Padres, Natalia Hurtado, expresó que como apoderados llevan “tres años luchando por lo mismo. Primera vez que vemos tantos Carabineros acá, que vemos al alcalde en nuestro colegio”.

A su vez, Andrea Antinao, tía de uno de los estudiantes heridos, denunció que “este colegio está muy abandonado por parte de las autoridades”. La presidenta de la Junta de Vecinos 8R Boca Sur, Daniela Guzmán, agregó: “Esto no es un hecho aislado, es la gota que rebalsó el vaso. Nos tocaron lo más preciado: nuestros niños”.

El Servicio Local de Educación y el Ministerio de Seguridad confirmaron que presentarán querellas por los hechos, mientras avanza la investigación, que ya cuenta con un detenido y la identificación de otros involucrados.

Por otro lado, en conversación con la primera edición de Radioanálisis el diputado Daniel Melo (PS) sumó una mirada estructural al debate. El parlamentario apuntó al control de armas como una tarea urgente del Estado.

“La cantidad de armas inscritas, incluso legales, es preocupante. Muchas terminan en manos del crimen organizado. El control de armas debe ser una prioridad inmediata”, afirmó.

Bajo esa misma línea, advirtió sobre la normalización de la violencia, tanto física como simbólica, y criticó los discursos que promueven la autodefensa armada. “No romantizar la violencia es clave para preservar la convivencia democrática”, sostuvo.