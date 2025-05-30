Comienza la contienda: así fue el inicio de las campañas oficialistas para las primarias

Con miras a las primarias presidenciales del oficialismo del próximo 29 de junio, se dio inicio este viernes 30 de mayo al período de propaganda. En distintos actos, los candidatos oficialistas que buscarán instalar su nombre en la papeleta de noviembre dieron inicio oficial a sus campañas.

En un despliegue a la salida del metro Grecia, la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, resaltó la realización de primarias en su sector, en comparación con la oposición. “Este sector político, la izquierda chilena, quiere hacer una primaria abierta donde la gente elija su candidata, donde las personas de manera transparente digan si quieren que yo sea quien vaya a la papeleta o no”, comentó.

En esa línea, criticó que la derecha no tomara la misma vía de una primaria. “Queremos que la gente participe, no como en la derecha, que no se pusieron ni siquiera de acuerdo para una primaria y tienen ganas de gobernar al país. No se gobiernan ni siquiera entre ellos”, agregó la exministra del Trabajo.

En paralelo, Carolina Tohá, candidata del Socialismo Demócratico (PPD, PS, PL), utilizó un tono de distanciamiento respecto del actual gobierno, el cuál ha sido constante en sus últimas semanas. “No estamos para repetir ni este, ni los gobiernos anteriores”, expuso la también exministra del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En plena Alameda, a las afueras del metro Universidad de Chile, Tohá manifestó que: “He estado en muchos gobiernos, de todos estoy orgullosa. En todos se lograron muchas cosas que vamos a cuidar, porque hay candidaturas en la derecha que quieren retroceder en esos logros tan difíciles de obtener, pero al mismo tiempo decimos que para adelante lo que se requiere es un gobierno distinto”.

También, Tohá valoró el ambiente que ha predominado en las primarias oficialistas, definiéndolo como “un espíritu de pensar en Chile por encima de todas las cosas”. “De no distraernos en peleas pequeñas, de poner por delante las necesidades del país y movilizar la energía del país en pos de darle respuesta a las ciudadanas y ciudadanos”, complementó.

Por otro lado, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, escogió Estación Central para comenzar su despliegue de campaña. En la instancia, abordó las diferencias de su programa en comparación con el resto de candidatos oficialistas.

“La ciudadanía va a ir viendo cuáles son las diferencias. Lo que le decimos al país es que tenemos una propuesta, una propuesta de futuro. Que los cambios que se vienen intentando implementar en Chile hace mucho tiempo no queremos frenarlos. Queremos empujarlos definitivamente para que se vivan en la sociedad chilena”, mencionó.

En el encuentro, además apuntó en específico contra la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, a quién acusó de hacer campaña fuera de los plazos establecidos por la ley. “Somos respetuosos de la normativa y creemos en la democracia, a diferencia de la campaña de Evelyn Matthei”, manifestó, agregando que “no son confiables para gobernar”. Esto, a raíz de que ha trascendido un acto de lanzamiento de campaña de la candidata opositora en los próximos días.

El único precandidato oficialista en comenzar su campaña fuera de la Región Metropolitana fue Jaime Mulet. El abanderado de la Federación Regionalista Verde Social mencionó desde la Región de O’Higgins que el foco de su campaña “estará en las regiones”.

“Trabajaremos activamente en todas las regiones, impulsando nuestras redes sociales con mucha fuerza para lograr ganar esta primaria”, expresó.

Para las elecciones primarias, según lo señalado en la ley 20.640, existe un periodo único de propaganda electoral, el que se extenderá hasta el 26 de junio. En dicho plazo se podrá efectuar propaganda en medios de prensa, radioemisoras, redes sociales, plataformas digitales, espacios privados y espacios públicos autorizados.