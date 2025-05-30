Nicolás Córdova descartó favoritismo de Chile y dejó en suspenso la nominación de Román

La Selección chilena Sub 20 conoció el jueves su suerte en la Copa del Mundo que se desarrollará este año en el país y donde la Rojita quedó emparejada con Nueva Zelanda, Japón y Egipto en el grupo A.

A pesar de haber evitado a potencias de la categoría como Francia, España y Nigeria, el técnico del combinado criollo, Nicolás Córdova, se mostró cauto y evitó hablar de favoritismos para ganar su zona.

“Japón y Egipto son selecciones muy fuertes a nivel juvenil, pero no es el grupo C (compuesto por Brasil y España). Sabemos que en un Mundial la exigencia es muy alta. La próxima semana jugamos con Nueva Zelanda, vamos a ver en qué parámetro estamos con ellos”, explicó el DT.

En la misma línea, el jefe de las selecciones juveniles planteó que “la expectativa es competir lo mejor posible. No puedo decir tal lugar, es ser competitivo del primer partido al último. Necesitamos competirle a quien sea, eso se le tiene que devolver al fútbol chileno“.

Con respecto al amistoso que habían pactado con el conjunto oceánico, el estratego planteó que “ya era importante por ser partido preparatorio, ahora es fundamental ver cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a buscar. Van a salir cosas positivas de estos partidos. No quedan muchas instancias para competir, vamos a encontrar las mejores soluciones para llegar lo mejor preparado”.

De todas maneras, dejó en claro que el choque con los All Whites “no es una ventaja, es un rival difícil igual, todos los rivales son complejos. La presión va a existir por ser locales, la mitad del plantel nunca ha jugado en el Nacional. Hay muchas cosas que van a ser novedad”.

Por último, el adiestrador nacional sembró dudas sobre la convocatoria del capitán del equipo, Iván Román, quien recibió tres fechas de castigo por su expulsión en la última fecha del Sudamericano disputado a inicios de año.

“He hablado harto con Iván, estamos tratando de apelar, está difícil. Es una decisión difícil, es complejo. No tengo una respuesta. Es complejo jugar una fase de grupos solo con 17 jugadores”, finalizó Córdova.